Golden Globes 2025, nga Zendaya, Ariana Grande dhe Angelina Jolie, ja si u paraqitën yjet e Hollywood në tapetin e kuq

BEVERLY HILLS- Tapeti i kuq në Beverly Hills u gjallërua me teminat dhe sateni vezullues të dielën, teksa yjet më të mëdhenj të Hollivudit u mblodhën për çmimet e edicionit të 82-të të Golden Globe. Tendenca e modës së mbrëmjes ishte shumë e njohur për ceremoninë vjetore ku u pa se yjet u fokusuan te ngjyra e arit.

Nga shkallët vezulluese të fustanit Bottega Veneta të yllit të "Anora" Mikey Madison deri te arkivi i ndërlikuar i Givenchy të viteve 1960 të Ariana Grande, të pranishmit përqafuan një sërë nuancash dhe zbukurimesh të arta.

Në mbrëmje nuk munguan as ngjyrat e ngjashme me ato metalike, duke përfshirë krijimin e Angelina Jolie me rruaza argjendi Alexander McQueen dhe fustanin blu të ylbertë të modeles Cara Delevingne. Por ndërsa shumë të pranishmit zgjodhën silueta klasike me nuanca të buta, kishte edhe ngjyra të ndezura, veçanërisht të kuqe.