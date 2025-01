Reshje shiu dhe dëbore! Si parashikohet moti për ditën e sotme dhe gjatë javës

Për javën që presim, vendi ynë parashikohet të ndikohet nga kushte atmosferike kryesisht të paqëndueshme për shkak të masave ajrore të ftohta e të lagështa me origjinë veriperëndimore.

Ditët e hënë e enjte dhe pjesërisht e martë moti peritet të jetë me kthjellime e alternime vranësirash, ku ditën e martë në pjesën e dytë të ditës mot me kthjellime e vranësira në shtim.

E mërkura dhe e premte, mot i vranët e intervale kthjellimesh të herëpashershme. Vranësirat pritet të pasohen me reshje shiu me intensitet të ulët në pjesën më të madhe të territorit ndërsa në zonat veriperëndimore e jugperëndimore reshjet pritet të jenë me intensitet mesatar e hera –herës të lartë shoqëruar me shkarkesa elektrike.

Në lartësitë mbi 1000-1200m reshje bore me intensitet të ulët, ndërsa në Alpe me intensitet deri mesatar.

Era pritet të jetë me drejtim verilindje- juglindje me shpejtësi mesatare deri në 8m/sek, ndërsa përgjatë vijës bregdetare hera-herës era fiton shpejtësi deri në 14m/sek.