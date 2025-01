Del foto e të riut që u vra në Shkodër

Në foto është Ramazan Mataj 33-vjeç i cili u ekzekutua mbrëmjen e kaluar në fshatin Dragoç në Shkodër.

Ai është vrarë me armë zjarri brenda makinës. “Rreth orës 07:15 në fshatin Dragoç, në rrugë është qëlluar me armë zjarri në drejtim të automjetit tip Benz me drejtues Ramazan Mataj 33 vjeç, banues në Dragoç, Shkodër, i cili ka humbur jetën” njofton policia.

Ishin banorët që kanë parë personin e pajetë brenda automjetit dhe kanë lajmëruar policinë, e cila ka mbërritur në vendngjarje. Në vendngjarje kanë shkuar shërbime të shumta të Policisë dhe Forca Kombëtare e Sigurisë, Njësia Shkodër. Është ngritur një grup i posaçëm hetimor dhe në drejtimin e Prokurorisë vijojnë intensivisht hetimet për zbardhjen e rrethanave dhe sigurimin e provave, me qëllim dokumentimin ligjor të rastit, identifikimin dhe kapjen e autorëve.