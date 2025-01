Ndahet nga jeta mjeku i njohur. Mesazhi prekës: Iku një njeri kurajoz e me zemër të madhe!

Mjeku kirurg Spiro Leka ka ndërruar jetë. Lajmi është dhënë nga Qendra Spitalore Berat, aty ku ai jepte kontributin e tij. Ndarja e tij nga jeta është konsideruar një humbje e thellë për komunitetin mjekësor dhe për të gjithë ata që e njihnin.

Ai ishte një profesionist i jashtëzakonshëm, një mjek dhe kirurg që i kushtoi jetën e tij shëndetit dhe mirëqenies së pacientëve.

Me një angazhim të palodhur dhe një zemër të madhe, ai jo vetëm që dha një kontribut të madh në fushën e kirurgjisë, por gjithashtu u shqua si një intelektual dhe mentor për shumë kolegë, duke i mbështetur dhe inkurajuar ata në karrierën e tyre.

“Me hidhërim të thellë mësojmë lajmin për ndarjen nga jeta të Dr. Spiro Leka (Dr. Pirro), mjek kirurg, një profesionist i shkëlqyer, i papërtuar dhe një njeri me zemër të madhe. Gjatë karrierës së tij të shkëlqyer, ai u përkushtua për shëndetin dhe mirëqenien e pacientëve, duke lënë pas një trashëgimi të vyer humanizmi dhe profesionalizmi. Dr. Pirro do të mbahet mend jo vetë si një profesionist që dha shumë në fushën e kirurgjise, por edhe si një intelektual, njeri kurajoz e me zemër të madhe që ka mbështetur e inkurajuar shumë bluza të bardha në karrierën e tyre si një model frymëzimi për kolegët, miqtë dhe të gjithë ata që patën fatin ta njohin. Ngushëllimet tona më të sinqerta shkojnë për familjen, miqtë dhe të afërmit në këtë humbje të pazëvendësueshme. Qoftë i paharruar kujtimi i tij!” njofton Qendra Spitalore Berat.