CR7 zbulon planet surprizuese për të gjithë, teksa kontrata e tij me Al-Nassr po i afrohet skadencës

Cristiano Ronaldo ka arritur të gjejë një zonë rehatie në Lindjen e Mesme. Ndërsa afron data e skadencës së kontratës së tij me Al Nassr, në qershor 2025, tani është në pozita për të negociuar me klube të tjera. Megjithatë, fjalët e tij të fundit kanë treguar se eksperienca me klubin aktual saudit është shumë larg përfundimit.

Sulmuesi nuk hezitoi të ndajë kënaqësinë e tij për jetën në Arabinë Saudite: "Jam i lumtur në Arabinë Saudite, edhe familja ime është e lumtur. Ne filluam një jetë të re në këtë vend të bukur".

Ronaldo zbuloi me këtë rast një anë personale që shpesh mbetet e shtypur nga arritjet e tij profesionale. Ky është një gëzim që e tejkalon fushën e lojës. Ai ka luajtur një rol kyç në vizionin e futbollit të Arabisë Saudite. Qëndrimi i tij është një plan për ta ngritur profilin e Ligës Profesionale Saudite dhe reputacionin e shtetit saudit, duke përdorur fuqinë e futbollit.

Në fushë, trajektoria e Ronaldos me Al-Nassr është përcaktuar nga qëllime ambicioze. Portugezi e pranoi sfidën e konkurrencës me fuqi lokale si Al-Hilal dhe Al-Ittihad: "Ne vazhdojmë të përpiqemi të përmirësohemi.

Është e vështirë të konkurosh me Al-Hilal dhe Al-Ittihad, por po luftojmë. Ky është futbolli, ka momente të mira dhe të këqija. Gjëja më e rëndësishme është të mbetemi profesionalë, të respektojmë klubin dhe të besojmë se gjërat do të ndryshojnë".

Duke shikuar përpara në vitin e ri, CR7 mbetet i fokusuar në objektivat e tij: “Al-Nassr do të përpiqet të fitojë më shumë tituj, Liga e Kampionëve e Azisë është diçka që e ëndërroj. Dua ta fitoj për klubin dhe gjithashtu ligën”.

Duke reflektuar mbi dy vitet e tij në këtë vend, portugezi shprehu krenarinë për rritjen e Ligës Profesionale Saudite: “Për mua është një nder që liga po rritet dhe shumë lojtarë cilësorë po vijnë këtu. Të gjithë e kanë bërë ligën edhe më të mirë, më konkurruese. Të isha i pari, le të themi, yll që erdhi këtu, për mua është një nder.

Unë do të vazhdoj të shtyjë për ta ndihmuar Al-Nassr të fitojë tituj, le të shohim si do të zhvillohen ngjarjet. Kam besim se ky vit do të jetë i mirë për Al-Nassr”.