Arrestimi i Jani Alias, reagon policia greke: Kërkohej edhe në Greqi

Policia greke ka reaguar pas arrestimit të të shumëkërkuarit Jani Alia në Athinë.

Sipas policisë greke, ai është kapur rastësisht mëngjesin e 31 dhjetorit nga skuadra “DIAS”, e cila e ka kontrolluar si person të dyshimtë teksa ecte në rrugë. Gjatë kontrollit të të dhënave të tij në sistemin elektronik që policët greke mbajnë me vete, ka rezultuar se ai mbante një kartë identiteti false greke dhe për këtë është shoqëruar në stacionin e policisë Moskato për hetime të mëtejshme.

Nga verifikimi i mëtejshëm në sistem, rezultoi se ai ishte arratisur nga burgu i Korfuzit, ku vuante dënim me burgim të përjetshëm plus 2 vjet plus 12 muaj për vrasjen e një shtetasi shqiptar, plagosje të rëndë dhe armëmbajtje pa leje, për ngjarje të ndodhura në vitin 2006 në Athinë.

Gjithashtu rezultoi se ky shtetas kërkohej në nivel ndërkombëtar për dy raste vrasjesh, të ndodhura në Shqipëri në tetor 2015 dhe maj 2016.

Zbulohen identitetet e Jani Alias

Burime pranë policisë greke bëjnë me dije se Jani Alia përdorte edhe identitetin Aleksan Kreshnik me vitlindje 1976. Kapja e tij mësohet se ka ndodhur në orën 10.25 të 31 dhjetorit në vendin e quajtur “Platonos kai Korai” në Moskato të Athinës.