Dy vëllezërit i ndoqën dy shokët nëpër lagje duke i gjuajtur me breshëri automatiku, detaje nga të shtënat me armë zjarri në Berat. Emrat

BERAT- Dy shënjestrat e të shtënaveme me armë zjarri ditën e sotme në Berat kanë qenë dy miqtë Antonio Merkaj dhe Apostol Dhëmbi. Bëhet me dije se ata ndodheshin te “Karaburant Merko” kur nga një automjet kanë qëlluar në drejtim të tyre. Merkaj dhe Dhëmbi janë larguar me vrap nga karburanti ndërkohë që makina i ka ndjekur nga prapa duke qëlluar me breshëri kallashnikovi në drejtim të tyre.

Dy shënjestrat janë larguar në brendësi të lagjes “Donika Kastrioti”, atentatorët janë larguar me shpejtësi nga vendngjarja. Asnjëri pre tyre nuk është plagosur nga breshëria e kallashnikovit, teksa bëhet me dije se autorët e atentatit janë dy vëllezëtit Fatjon dhe Marko Maloku, banues në lagjen “Donika Kastrioti” në Berat.

Sipas të dhënave, konflikti mes dy grupeve ka dyshohet se ka nisur që në Greqi për prishje pazaresh droge mes tyre. Nga ana tjetër, policia pas identifikimit të autorëve, është duke punuar për kapjen e tyre.