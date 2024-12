Tronditet futbolli britanik. Lojtari ndërron jetë në ditëlindje. Mbushte 27 vjeç

ANGLI – Michael Newberry, ish-futbollisti i Newcastle United, vdiq papritur në ditëlindjen e tij të 27-të. Këtë e ka bërë të ditur klubi i tij Cliftonville, i cili luan në Ligën e Futbollit të Irlandës së Veriut.

Newbury ka qenë anëtar i Newcastle, klubi i tij i lindjes, që në moshën 11-vjeçare. Tetë vjet më parë, ai mori trofeun për talentet e reja.

Ai u transferua nga Newcastle te Vikingur në Islandë dhe në vitin 2021 iu bashkua Linfield. Në korrik të këtij viti, pasi fitoi dy tituj me Linfield, ai u transferua në Cliftonville.

Cliftonville FC are devastated to learn of the sudden death of Michael Newberry.Our condolences are extended to Michael's family and friends, as well as the many team-mates he played with during his career, and fans who will be shaken and saddened by this heartbreaking news. pic.twitter.com/HObO4q1Csu