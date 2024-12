5 zbulimet dhe kërkimet më të mëdha mjekësore që dhanë shpresë për vitin 2024

Media e huaj Euronews Health shikon disa nga përparimet kryesore mjekësore të këtij viti dhe fushat kryesore të shëndetit që ishin më të kërkuarat nga studiuesit. Nga kërkimet mbi ilaçet e reja për humbje peshe deri te ndikimi i inteligjencës artificiale (AI) në mjekësi, viti 2024 është shënuar nga përparime të rëndësishme shkencore, veçanërisht në shëndetësi.

Euronews Health mbuloi kërkime që jepnin shpresë se trajtimet ose studimet e reja mund të përmirësonin shëndetin e njerëzve përmes diagnostikimit, barnave dhe njohurive më të mira. Këtu janë disa nga përparimet në shëndetësi gjatë vitit të kaluar dhe temat që morën vëmendjen më të madhe nga studiuesit.

1-Ilaçet e reja të diabetit të lidhura me përfitime të tjera përveç humbjes së peshës Një klasë e barnave të diabetit të quajtur agonistët e receptorit GLP-1 ka bërë valë gjatë viteve të fundit, dhe këtë vit nuk bën përjashtim, me disa studime të reja që analizojnë ndikimin e këtyre barnave të suksesshme. Përveç ndihmës për pacientët me diabet të tipit 2 dhe obezitet, këto barna tani janë të lidhura me një mori përfitimesh shtesë.

Hulumtimet e lëshuara këtë vit zbuluan se semaglutidi – i tregtuar si Ozempic ose Wegovy – reduktoi ngjarjet kardiovaskulare si goditje në tru dhe sulm në zemër tek të rriturit me sëmundje paraekzistuese.

Këto barna kanë qenë gjithashtu të lidhura me uljen e dështimit të veshkave dhe një ilaç tjetër në të njëjtën klasë – Tirzepatide – duket se redukton ashpërsinë e apneas së gjumit .

Dr Elizabeth Loder, kreu i kërkimit në British Medical Journal (BMJ), tha për Euronews Health se do të jetë interesante të shihet nëse përfitimet e humbjes së peshës nga këto barna “gjatë jetës përkthehen në reduktime në të gjitha këto rezultate të tjera”.

Por, shtoi ajo, “ne nuk e dimë se cilat mund të jenë pasojat afatgjata” ose nëse njerëzit do të duhet të vazhdojnë të marrin këto barna ose të rrezikojnë të rifitojnë peshën.

2-Injeksioni dy herë në vit HIV funksionon më mirë se një pilulë e përditshme Hulumtimet e reja u publikuan këtë vit në lidhje me një injeksion dy herë në javë të virusit të mungesës së imunitetit njerëzor (HIV) që është më efektiv se pilula e përditshme orale (profilaksia para ekspozimit) në parandalimin e virusit. HIV, i cili ka vrarë rreth 42 milionë njerëz në mbarë botën, sot mund të parandalohet dhe menaxhohet si një gjendje shëndetësore kronike. Megjithatë, nga afro 39.9 milionë njerëz në mbarë botën që jetojnë me virusin, më shumë se 9 milionë nuk po marrin trajtim, sipas UNAIDS. Një studim i botuar në New England Journal of Medicine në korrik zbuloi se asnjë grua që merrte injeksionin dy herë në vit nuk u kontraktua me HIV në një provë të rastësishme.

Rezultatet e publikuara në nëntor zbuluan se injeksioni ishte 96 për qind efektiv në parandalimin e infeksioneve me HIV tek meshkujt. Ekspertët e HIV-it e kanë përshkruar hulumtimin si “mahnitues” dhe “të paprecedentë”.

3-Restet e reja të gjakut për sëmundjen e Alzheimerit Një studim suedez i publikuar këtë vit zbuloi se një test gjaku ishte 90 për qind i saktë për të përcaktuar nëse një person kishte sëmundjen e Alzheimerit.Kjo mund ta bëjë procesin e diagnostikimit të gjendjes më pak të rëndë, pasi pacientët aktualisht kanë nevojë për një mostër të lëngut cerebrospinal ose një skanim PET për të përcaktuar nëse kanë Alzheimer.

Sëmundja neurodegjenerative është forma më e zakonshme e demencës, e cila prek rreth 7.8 milionë njerëz në Bashkimin Evropian.Trajtimet e reja për disa pacientë të Alzheimerit u miratuan gjithashtu këtë vit.Rregullatorët evropianë i dhanë dritën jeshile ilaçit të Alzheimerit Lecanemab, për shembull, pasi fillimisht e refuzuan atë. Ilaçi u tregua në një provë për të ngadalësuar rënien njohëse të lidhur me sëmundjen.

4-IA dhe terapitë e kancerit Loder në BMJ tha për Euronews Health se revista shkencore sheh shumë parashtresa kërkimore mbi përdorimin e inteligjencës artificiale (AI) dhe se si mjekët krahasohen me teknologjinë në diagnozë, por që ato shpesh lidhen me një entitet të vetëm sëmundjeje. Ajo tha gjithashtu se kishte shumë interes për “terapitë e reja të kancerit”, të tilla si frenuesit e pikave të kontrollit imunitar – një lloj imunoterapie – dhe terapi më të personalizuara të kancerit.

Shërbimi Shëndetësor Kombëtar i Mbretërisë së Bashkuar (NHS) nisi veçanërisht një provë për vaksinat e personalizuara të kancerit këtë vit.

Dr Eric Rubin, kryeredaktor i New England Journal of Medicine, tha në një e-mail për Euronews Health se së bashku me kërkimin mbi ilaçet për humbje peshe, “ndikimi i AI në mjekësi” ishte një fushë tjetër me disa revista. artikuj dhe mbulim lajmesh. Rubin theksoi gjithashtu studimet e botuara këtë vit në lidhje me trajtimet specifike për kancerin e gjirit dhe limfomën Hodgkin që ishin “duke ndryshuar praktikën” për lexuesit e mjekëve.

5- Pasojat e vazhdueshme nga COVID dhe ndikimi i ndryshimeve klimatike Efektet e vazhdueshme të COVID-it të gjatë, të cilat një studim i fundit zbuloi se mund të durojë me vite te të rinjtë, si dhe kërkimi mbi lidhjet e ushqimeve ultra të përpunuara me disa rezultate negative shëndetësore janë gjithashtu tema të rëndësishme, thonë ekspertët.

Ndryshimet klimatike dhe ndikimi i tij në shëndet është gjithashtu një fushë kyçe e interesit për studiuesit, me më shumë studime që lidhin ndotjen e ajrit me problemet shëndetësore ose duke parë ndikimin klimatik të industrisë së kujdesit shëndetësor, tha Loder. Një studim i madh danez i botuar në BMJ këtë vit, për shembull, zbuloi se ndotja e ajrit ishte e lidhur me infertilitetin tek burrat dhe ndotja akustike ishte e lidhur me infertilitetin tek gratë.

Rubin shtoi se lexuesit e New England Journal of Medicine ishin “veçanërisht të interesuar në shfaqjen e gripit të shpendëve (H5N1) dhe shpërthimeve të tjera të shpërthimeve të sëmundjeve infektive në mbarë globin”.