Çfarë e shkaktoi përplasjen e avionit në Korenë e Jugut? Zbardhen dëshmitë e stjuardesave të mbijetuara

Koreja e Jugut ka përjetuar sot aksidentin më tragjik të aviacionit prej shumë vitesh, pasi një Boeing 737-8AS me rreth 181 persona në bord, teksa po bënte uljen u përplas me një mur dhe shpërtheu në zjarr.

Numri i viktimave sipas Sky News, ka shkuar në 174. Ndërkohë ende nuk është konfirmuar me siguri shkaku që solli aksidentin e rëndë. Më herët u bë e ditur, se janë gjetur kutia e zezë dhe të dhënat e fluturimit, por ende po kërkohet pajisja që regjistron bisedat në kabinë.

Shkaktuar nga përplasja me zogjtë në fluturim

Deri më tani, teoria kryesore është se avioni u përplas me zogjtë në fluturim, duke shkaktuar një mosfunksionim në sistemin e rrotave. Kjo teori thuhet se u konfirmua nga një prej të mbijetuarve, i cili thuhet se u tha shpëtimtarëve se me të vërtetë kishte pasur një përplasje me zogj. "Tymi doli nga motorët dhe më pas pati një shpërthim," u citua të thoshte stjuardesa e shpëtuar, e cila është një nga dy të mbijetuarit.

Stjuardesa tjetër është shprehur nga spitali se nuk mbante mend asgjë çfarë kishte ndodhur “Kisha vendosur rripin para uljes, mendova se avioni u ul, por nuk mbaj mend asgjë pas kësaj”, është shprehur 33-vjeçarja, e cila ka mbetur e plagosur në shpatullën e majtë dhe ka goditur edhe kokën.

Ministria e Transportit e Koresë së Jugut tha se kulla e kontrollit u kishte dërguar një mesazh paralajmërues pilotëve të aeroplanit për rrezikun e një goditjeje nga zogjtë përpara rrëzimit.

Avioni kishte pasur probleme edhe dy ditë më parë

Megjithëse shefi operativ i Jeju Air pretendoi në një intervistë për shtyp se avioni fatal nuk kishte histori aksidentesh dhe se provat e hershme nuk treguan dëme, dy ditë më parë një pasagjer që udhëtoi me të njëjtin Boeing tha, sipas agjencisë së lajmeve Yonhap, se motorët e tij ishin fikur ndërsa po ngrihej nga pista.

"Isha në të njëjtin aeroplan dhe motorët e tij u fikën disa herë," tha pasagjeri në fluturimin 7C2216 i cili u ngrit nga aeroporti Mueang me destinacion Bangkok.

"Unë fola me ekuipazhin dhe ata thanë se nuk kishte asnjë problem," shtoi ai. Një tjetër pasagjer në të njëjtin fluturim shprehu gjithashtu shqetësimin e tij, duke shtuar se ngritja përfundimtare ishte një orë me vonesë për shkak të problemeve me aeroportin.

Ndërkohë ministeri i Infrastrukturës, Tokës dhe Transportit, Park Sang-woo është shprehur në një konferencë se hetimi mbi atë që shkaktoi rrëzimin e avionit të Koresë së Jugut mund të zgjasë deri në tre vjet. Duke marrë parasysh se avioni është prodhuar jashtë Koresë së Jugut, hetuesit do të duhet të konsultohen me prodhuesit e pjesëve kryesore të avionit, gjë që mund të nënkuptojë se hetimi kërkon një kohë të gjatë, sipas ministrit.