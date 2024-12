Gazetari shqiptar pranoi se ishte gay, Stresi shpërthen në ofendime

Në “prime” e djeshëm të Big Brother Vip Kosova, Vullneti zbuloi orientimin e tij seksual, duke pranuar se është gay.

Në rrëfim gazetari tha se ka qenë e vështirë dhe depresionuese derisa njohu veten e tij të vërtetë. Ndër të tjera ai tha se kurrë nuk kishte dashur ta viktimizonte veten dhe se të tregonte të vërtetën përpara të gjithëve, e bënte atë më të lumtur.

Pas këtij rrëfimi menjëherë ka reaguar Stresi, i cili ka “shpërthyer” në ofendime ndaj vullnetit duke e quajtur “burrë k*rvë”. Madje ai shkruan se tani e ka kuptuar arsen se përse ai e ka pas sulmuar vazhdimisht.

“E kuptoj pse mki sulmu non stop. Sepse kam dal haptazi kundër juve meshkujve k*rva që pëlqeni meshkuj me meshkuj…..ncncncncnc. Ahhhh more qafir”, shkruan ai në një postim në rrjetet sociale.