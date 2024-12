‘Dhurata’ e Demrozit për rrogozhinasit, Superkupa dhe kthimi i Fernandos tek Egnatia

Vazhdon ende festa e super kampionëve, me Egnatian që bëri tripletë sezonale për herë të parë në histori. Dominim total i futbollit shqiptar prej saj, në vitin kalendarik 2024, kur fitoi titullin kampion, Kupën e Shqipërisë dhe Superkupën e Shqipërisë. Bashkë me trofeun përmbyllës të këtij viti, një lajm shumë i mirë vjen për rrogozhinasit nga merkatoja e dimrit.

Burime pranë presidencës bëjnë me dije se është siguruar tashmë rikthimi i mesfushorit brazilian Fernando, në janar. Ky do të jetë një përforcim i rëndësishëm për ekipin e Tetovës. Ai ka treguar më parë se është një lojtar me aftësi të larta dhe ndikim shumë pozitiv në formacion.

Kthimi i tij pritet ta ndihmojë Egnatian në pjesën e dytë të sezonit, veçanërisht në përballjet vendimtare për objektivat e saj. Duke qenë se e njeh më së miri futbollin shqiptar, mjedisin rrogozhinas, braziliani pritet të integrohet shpejt në kthimin tek Egnatia.

28-vjeçari kaloi te Sumgayit, skuadra azerbajxhanase, verën e këtij viti në largim, por nuk e ka gjetur si duhet veten në të ftohtin atje. Për pasojë, ka vendosur të kthehet tek Egnatia, ku mbërriti për herë të parë në verën e vitit 2022.

Fernando u bashkua fillimisht me Egnatian si një lojtar premtues, por shpejt u bë element thelbësor në skuadër. Me aftësitë e tij teknike dhe energjinë në fushë, braziliani e ndihmoi ekipin rrogozhinas shumë, sidomos në ndeshjet vendimtare.

Si një lojtar ofensiv, Fernando shquhet për aftësitë e tij në krijimin e rasteve dhe shënimin e golave. Ai ka qenë një pikë referimi në sulm, duke dhënë asistime dhe realizuar gola vendimtarë për Egnatian në kampionatin vendas.

Përveç kontributit të tij individual, Fernando ka qenë një lider i heshtur për ekipin, duke frymëzuar bashkëlojtarët me përkushtimin dhe profesionalizmin e tij. Roli i tij si lojtar me përvojë ka qenë i dukshëm, veçanërisht në ndeshjet me presion të lartë.