Horoskopi ekspres i Paolo Fox për vitin 2025. Renditja e shenjave zodiakale

Si pritet të jetë viti 2025 sipas horoskopit Paolo Fox? Pasqyra zodiakale e Paolo Fox është gjithmonë e mezipritur sidomos me afrimin e vitit të ri.

Ja pra, një tablo e shpejtë e të gjitha shenjave të zodiakut për vitin 2025.

Eksperti e zbuloi këtë në librin e tij të ri në shitje ku tregohen edhe shenjat më me fat, por edhe ato që do të kenë një horoskop të pafat në dashuri, punë, miqësi dhe shëndet?

Kush është Paolo Fox

Paolo Fox lindi në Romë më 5 shkurt 1961. Ai është një astrolog, personalitet televiziv dhe publicist italian.

Babai nga Pulia dhe nëna nga Abruzzo, që në adoleshencë ka qenë i apasionuar pas astrologjisë dhe ezoterizmit, për shkak të gjyshes.

Në vitin 1987 ai ra në sy nga Paolo Villaggio, i cili e ftoi si astrolog në një nga programet e tij televizive të transmetuara në Odeon TV.

Duke filluar nga viti 1997, Fox filloi të bashkëpunojë në radio, duke u kujdesur për shërbime të ndryshme astrologjike.

Në vijim në Domenica In në vitin 2002 ai iu bashkua kastit të Fatti tue, duke prezantuar horoskopin e tij.

Aktualisht vijon të paraqesë horoskopin rregullisht në radio Lattemiele dhe në Rai2. Ndërsa publikon çdo vit librin me horoskopin vjetor.

Libri i ri i Paolo Fox, L’Oroscopo 2025, është në shitje këto ditë, me 256 faqe në të cilat astrologu më i njohur italian zbulon të gjitha përshkrimet për lëvizjen dhe ndikimin e yjeve.

Horoskopi ekspres i Dashit 2025 nga Paolo Fox

Ky është horoskopi i Paolo Fox për shenjën e Dashit në vitin 2025. Pritet të jetë një fillim i mbarë, me Jupiterin në favor të Dashit. Pjesa e parë e vitit do të jetë më e mirë se pjesa e dytë. Nëse ka probleme të vjetra ligjore dhe financiare, do të duhet të veprohet midis janarit dhe majit për të zhbllokuar gjërat. Yjet e vitit 2025 krijojnë lëvizje të mirë në punë dhe favorizojnë takime të këndshme dhe nisma interesante

Horoskopi i Demit 2025 nga Paolo Fox

Ky është parashikimi i Paolo Fox për shenjën e Demit në vitin 2025. Demi duhet të çlirohet nga ngarkesat e shumta të grumbulluara ndër vite, 2025 do të jetë një vit fitues. Nga ana tjetër duhen bërë disa zgjedhje radikale, drastike dhe të dobishme për mirëqenien. Nuk do të jetë e vështirë të përfitosh nga kjo situatë, nënvizon Paolo Fox në librin e tij në shitje. Me ca më shumë fat nisja e pranverës sepse Marsi do të jetë aktiv deri në prill. Çështjet ligjore mund të zgjidhen. Me pak fjalë, do të jetë një vit unik që është vendimtar për evolucionin.

Horoskopi i Binjakëve 2025 nga Paolo Fox

Cili do të jetë horoskopi i Binjakëve për vitin 2025? Jupiteri i shoqëron Binjakët në pjesën e parë të vitit. Në vitin 2024 disa probleme kanë ngadalësuar realizimin e ëndrrave dhe projekteve. 2025 sjell shtysë të re dhe optimizëm të madh. Që nga janari, ajër pozitiv në punë dhe kontakte me njerëzit e tjerë. Saturni disonant thotë se jo gjithçka është si më parë. Është e dobishme të mendoni me kujdes për prioritetet tuaja dhe të përqendroheni në atë që është vërtet e rëndësishme për ju, thekson Paolo Fox në librin e horoskopit 2025 në shitje, pjesë të cilit ju përmbledh noa.al.

Horoskopi i Gaforres 2025 nga Paolo Fox

Ky është horoskopi i Paolo Fox për shenjën e Gaforres të vitit 2025. Viti 2025 do të jetë një vit me rezultate të rëndësishme për Gaforret, ecje përpara dhe gjithashtu mbyllje kapitujsh me të shkuarën. Veçanërisht në 5 muajt e parë duke pritur që Jupiteri të hyjë në shenjë, priten ndryshime pozitive. Kjo pritet të jetë një periudhë për tu vëzhguar dhe do të duhet të ndiqet busulla e brendshme e pse jo, edhe për të ndjekur rrugë inovative. Pesimistët, dashuritë e pasinqerta dhe miqtë e këtillë duhet të mbahen larg sipas Paolo Fox në librin e horoskopit 2025.

Horoskopi i Luanit 2025 nga Paolo Fox

Shenja e Luanit sipas parashikimeve të Fox, në 2025 do të ketë një vit interesant dhe produktiv. Mund të flasim për një periudhë trevjeçare me fuqi të madhe, nga 2025 deri në 2027 të cilat duket se do të jenë vite rritjeje. Ata që punojnë në një kompani do të kenë mundësi për të shfrytëzuar ngjitje në karrierë, ata që marrin pjesë në konkurse apo sfida të tjera do të mund të fitojnë. Sipas Paolo Fox, nuk do të jetë e vështirë për Luanët të nxjerrin në pah vlerat e tyre.

Horoskopi i Virgjëreshës 2025 nga Paolo Fox

Ky është parashikimi i Paolo Fox për shenjën e Virgjëreshës së vitit të ri. 2025-a për Virgjëreshat do të jetë viti i afirmimit gradual, pohon Paolo Fox në librin Horoskopi 2025. 2024 ishte një vit tranzicioni, tani do të vijnë stimuj të rinj për t’u ndjerë mirë. Një i lindur i shenjës së Virgjëreshës gjen gjithmonë zgjidhje për çdo lloj sfide, edhe pse mund të rraskapitet, ia del në fund. Në vitin 2025, ditë pas dite, Virgjëreshat do të jenë në gjendje të bëjnë zgjedhjet më të mira për ta.

Horoskopi i Peshores 2025 nga Paolo Fox

Për Peshoren, parashikimet e Paolo Fox janë këto: Në vitin 2025 Peshoret do të jenë plot dëshirë për të bërë gjëra, disponueshmëria dhe miqësia nuk do të mungojnë dhe të lindurit e kësaj shenje do të mund të lidhen me shumë njerëz që do të bëhen pjesë të rrugëtimit të tyre. Kujdes në muajt mars dhe maj kur Venusi është përballë, gjë që do të "zgjojë" dhe sjellë disa përplasje të akumuluara sipas asaj që shkruan Paolo Fox në librin e horoskopit 2025 në shitje në librari.

Horoskopi i Akrepit 2025 nga Paolo Fox

Të lindurit nën shenjën e Akrepit mund të lexojnë horoskopin e Vitit të Ri këtu: 2025 do të ofrojë disa muaj pozitivë pas vështirësive të 2024-ës, kur me kundërshtimin e Jupiterit muajt e parë ishin të vështirë. Jupiteri bëhet sërish pozitiv, Urani nuk do të jetë më kundër tij dhe Saturni sjell garanci të reja. 2025 do të jetë plot me synime të reja profesionale. Për Akrepët do të jetë e rëndësishme të punojnë me veten e tyre. Por pa merak se nga vera e tutje gjithçka do të jetë më e lehtë për tu menaxhuar.

Horoskopi i Shigjetarit 2025 nga Paolo Fox

Ky është horoskopi i Paolo Fox për shenjën e Shigjetarit për vitin 2025. Jupiteri në opozitë prej disa muajsh po krijon vështirësi për Shigjetarin, fillimi i vitit 2025 sjell ende disa vështirësi dhe stres, por në fazën fillestare ka ende një Venus të favorshëm në mars dhe mund që kjo të ndihmojë. Nuk duhet të dekurajohemi dhe të mendojmë të luftojmë çdo ditë kundër mullinjve të erës, pohon Paolo Fox në librin e tij për horoskopin 2025.

Horoskopi i Bricjapit 2025 nga Paolo Fox

Këto janë parashikimet e Paolo Fox për shenjën e Bricjapit. 2025 do të na lejojë të vazhdojmë gjithçka të mirë që nisi në 2024. Si një shenjë e orientuar nga Saturni, disa muaj të vitit Bricjapi do të përballet me disa njerëz që nuk do të donte të kishte të bënte fare. Ju kërkoni shumë nga vetja dhe kërkoni të njëjtën gjë nga ata që ju rrethojnë, por sa kjo gjë është e mundur?

Horoskopi i Ujorit 2025 nga Paolo Fox

Ky është horoskopi i Paolo Fox për shenjën e Ujorit për vitin 2025. Tashmë në fund të vitit 2024 të lindurit nën shenjën Ujor duhet të jenë vënë në provë disa propozime të reja. Për këto, në vitin 2025 do të ketë zhvillime. Ndonëse pritet kjo, ju nuk keni asnjë moment për të humbur ndaj shfrytëzoni çdo mundësi. Në të kaluarën, thekson Paolo Fox në librin e tij Horoskopi 2025, ka pasur shumë shpenzime, angazhime të tepërta, por tashmë nga janari do të mund të jeni dhe të keni më shumë besim nga dhe tek njerëzit e tjerë. Urani do të jetë aktiv midis korrikut dhe nëntorit dhe do të shënojë kohën e revolucioneve të vogla e të mëdha.

Horoskopi i Peshqve 2025 nga Paolo Fox

Horoskopi 2025 sipas Paolo Fox për shenjën e Peshqve të vitit të ri: 2025 hapet me kuadraturën e Jupiterit por vetëm në fillim, që do të thotë se do të ketë boshllëqe të vogla për të mbushur. Zemrat e vetmuara do përjetojnë pasione në gjysmën e dytë të vitit. Neptuni që sundon shenjën do t’i ndihmojë Peshqit deri në muajin Mars. Emocionet duhet të menaxhohen me kujdes për të shmangur frikën ose ankthet, shpjegon Paolo Fox në librin e tij Horoskopi 2025. /noa.al

