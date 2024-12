Horoskopi vjetor për 2025 – Paolo Fox: do të jetë një vit më i mirë!

Paolo Fox sugjeron se disa shenja të horoskopit do të përjetojnë një vit me shumë fat, të tjera me ulje dhe ngritje

Horoskopi i vitit 2025 është shumë interesant të qëmtohet pasi viti i ri është afër dhe shumë po pyesin se çfarë na pret e ardhmja përsa i përket dashurisë, punës dhe shëndetit.

Le të zbulojmë së bashku pasqyrën përmbledhëse zodiakale për secilën shenjë të zodiakut në këtë horoskop 2025, duke eksploruar prirjet astrale që mund të ndikojnë në aspekte të ndryshme të jetës.

Jeni duke pyetur veten se çfarë rezervon viti i ri për ju? Paolo Fox, i cili kur bëhet fjalë për yjet dhe planetët është gjithmonë numri 1 sjell pasqyrën astrale për vitin 2025 në lidhje me sferën sentimentale, punën, aftësinë fizike dhe këshilla të posaçme.

Në librin e tij Horoskopi 2025, Paolo Fox ndryshe nga libri për 2024, sugjeron se muajt ​​e parë të vitit do të jenë plot kënaqësi, mundësi për t’u rikthyer në rrugën e dëshiruar dhe për t’u shfrytëzuar për të marrë rezultatet e shumëdëshiruara.

Ata që kanë humbur punën do të jenë në gjendje të kapin mundësi të reja; ata që punojnë vetë do të shohin sakrificat e tyre të shpërblehen.

Kështu, viti 2025 për Dashin do të jetë një vit i rritjes profesionale dhe i përgjegjësive të reja. Në dashuri, do të jetë e rëndësishme të ruani durimin dhe dialogun për të shmangur tensionet.

Ndikimet planetare do t’i japin Demit mundësi të reja financiare edhe nëse mund të ketë disa ngadalësime drejt fundit të vitit. Në dashuri, viti 2025 mund të sjellë një histori të rëndësishme, ndërsa ata që janë prej kohësh në çift mund të përballen me një ndryshim të thellë, duke lënë pas situata të vështira.

Për Binjakët, horoskopi i vitit 2025 tregon një fazë të krijimtarisë së madhe. Do të favorizohen projekte afatgjata dhe fillime të reja. Në sferën familjare do të dalin gjëra të reja që mund të prishin ekuilibrin e tyre ndërsa në sferën e dashurisë është një vit i mirë për të gjetur stabilitet.

Viti 2025 do t’u sjellë Gaforreve mundësi të reja në punë. Në dashuri do të jetë një vit me pasion dhe thellësi emocionale: ata që janë beqarë do të kenë mundësi të përjetojnë takime të rëndësishme, sidomos në pranverë. Në përgjithësi do të jetë një vit me fat pas 5 vitesh shumë të vështira.

Për të lindurit në shenjën e Luanit, viti 2025 do të jetë një vit transformimi. Në punë do jenë të nevojshme zgjedhje të menduara pasi do të ketë mundësi të reja të mundshme të cilat nëse zgjidhen mirë do të japin kënaqësinë e shumëdëshiruar. Në dashuri, horoskopi 2025 rekomandon t’i kushtoni vëmendje marrëdhënieve të paqëndrueshme.

Virgjëresha do të ketë një 2025 të fokusuar në rritjen personale. Në vendin e punës priten shpërblime të rëndësishme, ndërsa dashuria do të kërkojë përkushtim dhe përkushtim. Megjithatë, do të jetë e rëndësishme të përveshni mëngët dhe të merrni një qëndrim pozitiv në mënyrë që të mos përsërisni jetën që keni përjetuar në të kaluarën.

2025 do t’i ofrojë Peshores mundësi të reja për të ndërtuar një të ardhme solide. Në dashuri do të jetë një vit qetësie dhe harmonie, ideal për ata që duan të krijojnë familje. Megjithatë, ata që janë në kërkim të një pune do të jenë në gjendje ta gjejnë atë duke diversifikuar zonën e tyre të interesit, ndërsa ata që tashmë janë duke punuar në një projekt do ta shohin atë të konkretizohet.

Për Akrepin, horoskopi i 2025-ës parashikon ndryshime të thella, veçanërisht në dashuri gjatë periudhës së verës. Do të ndikohet edhe puna, me mundësi rritjeje në drejtime të reja, por kujdes që të mos stresoheni shumë.

Viti 2025 do të jetë një vit me fat për Shigjetarin, me suksese profesionale dhe personale. Në dashuri, planetët premtojnë një periudhë lumturie të madhe, ndërsa në planin ekonomik do t’ju duhet t’i kushtoni vëmendje disa shpenzimeve të tepërta.

Bricjapi do të ketë një 2025 të orientuar drejt stabilitetit dhe konsolidimit. Në punë priten përmirësime, ndërsa në dashuri lidhjet e qëndrueshme do të shpërblehen sidomos gjatë gjashtë muajve të parë të vitit.

Horoskopi i Ujorit 2025 fokusohet në inovacionin. Në dashuri është i mundur një evolucion pozitiv ndoshta me realizimin e projekteve të ëndërruara prej kohësh, ndërsa në fushën profesionale do të favorizohen ndryshimet.

Dhe në fund, Peshqit do të kenë një 2025 plot mundësi për t’u rritur. Në punë projektet krijuese do marrin vrull, ndërsa në dashuri marrëdhëniet do jenë intensive dhe të thella me beqarët që do të arrijnë të krijojnë shumë njohje të reja gjatë verës.

Le të shohim tani një sintezë të personalizuar për çdo shenjë, si një antipastë e pasqyrës analitike për të 12 shenjat për 2025 që noa.al do të sjellë në ditët në vazhdim me zbardhjen e plotë të librit që gjendet ekskluzivisht në libraritë italiane.

Dashi

Muajt ​​e parë të vitit 2025 ndryshe nga horoskopi për vitin e kaluar, do të jenë plot kënaqësi, mundësi për t’u rikthyer në rrugën e duhur dhe për t’u shfrytëzuar për të marrë rezultatet shumë të dëshiruara.

Ata që kanë humbur punën do të jenë në gjendje të gjejnë mundësinë e tyre, për shembull; ata që punojnë vetë do të shohin sakrificat e tyre të shpërblyera.

Jini të kujdesshëm ndaj qasjes diplomatike që zbatoni shpesh dhe e cila rrezikon t’ju bëjë të bëni vazhdimisht gabime gjykimi. Në dashuri, krijimi i njohjeve të reja është gjithmonë një gjë e mirë…

Demi

Duke pasur Saturnin kundër jush nuk do të jetë një shëtitje në park, kështu që është thelbësore të jeni gjithmonë në këmbë, veçanërisht në punë.

Këshilla është të lini pak para mënjanë. Muajt ​​e parë do të jenë më të vështirët dhe do të jetë e nevojshme të mbani në sy bashkëpunëtorët dhe partnerët. Në dashuri këshillohet gjithashtu që Demi të krijojë lidhje të reja.

Këtë vit te njerëzit e Demit do të rilindë dëshira për liri e cila do të jetë në gjendje t’i çojë ata të arrijnë rezultate pas një momenti të vështirë.

Binjakët

Një fillim me frenat e dorës. Nuk ka shaka për punën, ata që punojnë vetë do të mund të shpresojnë për një pranverë më të qetë, ndërsa punonjësit nga ana tjetër do të presin një ndryshim.

E sigurt është se për lajmet, megjithatë, do të duhet të presim verën, të paktën nga pikëpamja profesionale. Në dashuri, dialogu dhe qartësia janë të rëndësishme: do t’ju ndihmojë të shmangni debatet e ashpra.

Gaforrja

Një fillim në pozicionin pole-position në sajë të Jupiterit që kalon tranzit pikërisht në Gaforre. Maji do të jetë një muaj plot energji dhe nga ky do të përfitojnë të gjitha aspektet e rëndësishme të jetës përveç dashurisë.

Çështjet e zemrës do t’ju bëjnë të vuani dhe xhelozia do të ndihet…

Luani

Saturni do të jetë kundër jush si për sa i përket parave ashtu edhe për punën, por guximi do t’ju ndihmojë të kapërceni të gjitha vështirësitë: mos e lini veten të dekurajoheni.

Përsa i përket dashurisë, fillimi i vitit nuk do të jetë pozitiv, por me pranverën gjithçka do të ndryshojë siç ndodh shpesh për Fox-in. Do të jetë një vit me luhatje, kjo duhet thënë, për shkak të kontrastit mes planetëve.

Nga pikëpamja profesionale, keni nevojë për pak pushim: deri tani keni punuar shumë.

Peshorja

Ata që kanë një pozicion optimal në punë do të kërkojnë një ndryshim stimulues, disa do të vendosin edhe të ndryshojnë shtëpinë.

Në dashuri nuk do mungojnë debatet edhe për shkak të dëshirës për ndryshime në punë. Ata në lidhje do të duhet të përballen me muajt e parë të 2025-ës duke e ditur se miqtë dhe të afërmit mund të ndërhyjnë.

Virgjëresha

Muajt ​​e parë të 2025-ës do të jenë shumë të vështirë dhe do t’ju duhet të bëni gjithçka vetëm. Çështjet ligjore do të zgjidhen jo më herët se në verë si në vitet e mëparshme.

Me ndikimin e Venusit dhe Diellit në dashuri mund të ketë një pajtim, ata që janë vetëm do kenë takime të mira. Fati do të çojë papritur në ndryshimin e diçkaje në punë.

Akrepi

Paratë nuk do jenë të bollshme, por në planin profesional do të keni një kënaqësi të mirë.

Shmangni investimet e rrezikshme dhe blerjet e shtrenjta.

Në dashuri, dy muajt e parë do të jenë të pasigurt dhe mos u bini në rikthim.

Shëndeti do të vijë duke u përmirësuar.

Shigjetari

Shqetësimi dhe ankthi do të karakterizojnë muajt e parë të 2025-ës ashtu siç ndodhi në 2024-ën.

Megjithatë, nuk do ju mungojë shëlbimi profesional dhe dëshira për të bërë gjëra.

Në janar dhe shkurt do të jetë thelbësore të studiohet strategjia e punës që do të vihet në praktikë në gjysmën e dytë të vitit.

Në dashuri do të ketë ulje-ngritje si dhe flirte dhe afera të rastit.

Bricjapi

Një vit kërcitës që nis në këmbën e djathtë në sajë të kalimit të Venusit dhe Diellit në shenjë.

Nga gjysma e dytë e majit do të keni kohë për të sqaruar dhe zgjidhur shumë çështje në fushën e punës dhe atë sentimentale.

Ju pret një periudhë plot emocione dhe energji.

Ujori

Një vit që nuk fillon mirë, për shkak të Saturnit, shumë pasiguri përfshirë ato ekonomike, më pas debate me partnerin.

Shmangni stresin dhe rreziqet, për fat do të vijë maji dhe më pas do të mund të rilindni.

Peshqit

2025 do të fillojë me një zhurmë: mundësi të reja për rritje profesionale, mundësitë nuk duhet t’ju ikin.

Çiftet jetëgjatë do bëjnë projekte të strukturuara mirë, ata që kërkojnë dashuri do kenë takime stimuluese dhe interesante.

Tranziti i Marsit mund të krijojë agjitacion dhe lodhje, por gjithçka do të zgjidhet.

Shënim: Në ditët në vijim do të sjellim edhe horoskopin analitik të Fox për secilën shenjë për 2025.