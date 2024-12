Mbappé më i mirë se CR7, një gol më shumë si debutues me Real Madridin. Tani synon të tejkalojë kuotën 33

Kylian Mbappé duket se i ka kaluar problemet e fillimit të përshtatjes dhe ka hyrë në "modalitetin Cristiano Ronaldo". Sulmuesi francez është kritikuar shumë gjatë muajve të parë si lojtar i Real Madridit, por ka bërë më mirë se portugezi.

CR7 e mbylli vitin 2009 (atë debutues me “Los Blancos”) me 13 gola, ndërsa ish-lojtari i PSG-së ka një gol më shumë dhe është barazim me Vinicius Junior, lideri aktual i sulmit merengues. Një statistikë që jep shpresë për të ardhmen, veçanërisht kur të vijnë ndeshjet e rëndësishme, pasi Mbappé ka shënuar në të dyja finalet që ka luajtur: atë të Superkupës Europiane kundër Atalantës dhe të Kupës Interkontinentale kundër Pachuca.

Krahasimi me Ronaldon, natyrisht, ndalet këtu, pasi nuk mund të krahasohen këto 6 muaj me 9 vitet e jashtëzakonshme të portugezit në kryeqytetin spanjoll (450 gola të shënuar në 438 ndeshje). Gjithsesi, i gjithë Real Madridi tani shpreson që fundi i periudhës së adaptimit të francezit të sjellë të famshmin "efekt ketchup" për sa iu përket golave.

Ronaldo e përfundoi sezonin e tij të parë në Spanjë me 33 gola. A do të arrijë Kylian Mbappé ta bëjë të njëjtën gjë, apo edhe më mirë? Duhet pritur fundi i majit 2025 për t’i dhënë përgjigjë të saktë kësaj pyetjeje.