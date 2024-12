Të shtënat me armë zjarri në Durrës, arrestohen dy persona, një tjetër në kërkim

DURRËS- Një 29-vjeçar është arrestuar në Durrës pasi ditën e djeshme gjatë një konflikti qëlloi me armë gjahu në ajër, me qëllim kanosjen.

Lidhur me rastin është arrestuar dhe një 26-vjeçar dhe është shpallur në kërkim, pasi ka goditur me sende të forta një 29-vjeçar. Policia njofton se arma e 29-vjeçarit u sekuestrua në cilësinë e provës materiale.

Njoftimi i policisë:

Durrës/Vijojnë hetimet për të zbardhur rrethanat e konfliktit për motive të dobëta, të ndodhur pasditen e djeshme, në lagjen nr. 15. Vihet në pranga 29-vjeçari që gjatë konfliktit, qëlloi me armë gjahu në ajër, me qëllim kanosjen. Ai u kap dhe u shoqërua nga Policia, menjëherë pas rastit.

Sekuestrohet arma e gjahut, e cila posedohej pa leje. Vihet në pranga një 26-vjeçar dhe shpallet në kërkim kushëriri i tij, sepse gjatë konfliktit, goditën me sende të forta 29-vjeçarin.

Si rezultat i veprimeve hetimore dhe procedurale, të kryera menjëherë pas konfliktit, u arrestuan në flagrancë shtetasit K. D., 29 vjeç dhe P. P., 26 vjeç, të dy banues në Durrës. Gjithashtu, u shpall në kërkim kushëriri i shtetasit P. P., shtetasi D. P., 35 vjeç, banues në Durrës.

Shtetasi P. P. dhe D. P., dyshohet se për motive të dobëta, kanë goditur me sende të forta, 29-vjeçarin, në lokalin që administronte shtetasi P. P.. Më pas dyshohet se duke qenë në gjendje të dehur, shtetasi K. D. ka shkuar në banesën e tij, ku mbante pa leje, një armë gjahu, me të cilën ka qëlluar në ajër, me qëllim kanosjen e 2 shtetasve.

Punohet për kapjen dhe ndalimin e shtetasit D. P.. Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë së Durërsit, për veprime të mëtejshme.