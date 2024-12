Szczesny: Nuk jam egoist, Peña e meriton të luajë. Po pres momentin tim te Barcelona

Rikthimi në fushë pas një vendimi për t’u tërhequr nga futbolli është gjithmonë histori interesante, veçanërisht kur Barcelona të thërret. Kjo është pikërisht ajo që ka ndodhur me Wojciech Szczesny. Pas tërheqjes së tij nga futbolli, portieri 34-vjeçar polak, që kaloi 7 vite te Juventusi, pranoi t’i bashkohej Barçës në tetor, duke zëvendësuar Marc-André ter Stegen pas një dëmtimi afatgjatë.

Megjithatë, Szczesny ende nuk ka debutuar me fanellën blaugrana. Trajneri Hansi Flick e konsideron Iñaki Peña si portierin titullar të padiskutueshëm, ndërsa polaku është në pritje të shansit të tij. Në një intervistë për “Eleven Sports”, Szczesny ka treguar qetësi dhe mirëkuptim për situatën:

“E pranoj plotësisht situatën. Nëse do të isha unë trajner i këtij klubi, do të luaja po aq ndeshje sa kam luajtur deri tani (zero). Nuk mund të jem i zhgënjyer, sepse jam plotësisht dakord me vendimet e Flick”.

Szczesny vlerësoi Peña, duke thënë se e meriton të jetë titullar: “Kur gjërat nuk shkonin mirë dhe mediat përpiqeshin të ushtronin presion mbi Flick që të më aktivizonte, isha i pari që thashë se Iñaki e meriton gjithë besimin. Tani kam një perspektivë ndryshe. Kam qenë tashmë nga ana tjetër, isha tërhequr dhe kjo më jep më shumë qetësi për të vlerësuar situatën në mënyrë objektive dhe për të mos qenë egoist. Prandaj nuk shqetësohem”.

Pavarësisht pritjes së gjatë, Szczesny është i bindur se tani është në formë dhe i përgatitur për të luajtur: “Nuk e di kur do të debutoj. Që në fillim kam thënë se duhej të rikuperoja formën fizike, kjo ishte gjëja më e rëndësishme. Tani ndjehem plotësisht i gatshëm, si fizikisht, ashtu edhe mendërisht”.

Me durimin dhe qetësinë e tij, Szczesny po pret momentin e duhur për t’u rikthyer në fushë dhe për të kontribuar për Barcelonën, duke sjellë përvojën e tij të madhe në nivelin më të lartë të futbollit.