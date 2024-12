Marotta, përgjigje e ashpër ndaj presidentit të Milanit: Fjalë të pavend dhe të pandershme ndaj Interit

Beppe Marotta, presidenti i Interit, ka folur në “Sky Sport” përpara ndeshjes kundër Como-s. Duke nisur me analizën e kampionatit, Marotta vlerësoi garën e fortë për titullin: "Sinqerisht, nuk e prisja një kampionat kaq të luftuar, por kjo është bukuria e tij. Ky është kampionati më konkurrues në Europë. Megjithatë, jemi ende në një fazë të hershme. Është ende herët, por me kalimin e kohës, pozicionet do të sqarohen më mirë. Për momentin, shumë skuadra janë pranë njëra-tjetrës në klasifikim".

A keni një koment mbi deklaratat e Gerry Cardinale për Interin?

Nuk doja të flisja për këtë çështje, por duke qenë se ma kërkoni, mendoj se është e nevojshme të jap një përgjigje. Janë deklarata të pavend, të papërshtatshme dhe të pandershme ndaj prestigjit e imazhit të klubit tonë. Mendoj se Cardinale është konfuz. Është e vërtetë që në të kaluarën aksionari ynë kryesor ka kaluar momente të vështira financiare dhe ekonomike, por ato u kapërcyen menjëherë me ndihmën e Oaktree, dy vite më parë. Sot, Oaktree është pronar i klubit tonë. Kemi vendosur drejtimet kryesore dhe kujtoj se menaxhimi i Interit është krejtësisht i ndarë. Ne iu përgjigjemi rregullave të ‘fair play financiar’ dhe licencave kombëtare, të cilat janë shumë të rrepta. Nga një humbje prej 246 milionë euro kemi kaluar në humbje prej 46 milionë eurosh, duke fituar titullin kampion dhe Superkupën. Me pak humor, dua të shtoj: jemi i vetmi ekip i Milanos me dy yje.

A do të ndërhyjë klubi në merkato për mbrojtjen?

Jo, mendoj se në janar nuk do të bëjmë ndërhyrje, për dy arsye. Së pari, kemi një skuadër konkurruese, që iu përgjigjet objektivave tona. Së dyti, merkatoja e janarit zakonisht ofron pak mundësi. Duke qenë Interi, mendoj se nuk do të bëjmë ndryshime. Kemi një skuadër që jep garanci për të ardhmen.

Cila do të jetë e ardhmja e trajnerit Inzaghi?

Mendoj se rezultatet flasin vetë. Inzaghi është përshtatur mjaft mirë me klubin tonë, ka një marrëdhënie të shkëlqyer si me pronësinë, ashtu edhe me drejtuesit. Ka treguar se është një trajner i shkëlqyer, shpresoj që ky bashkëpunim të zgjasë edhe më shumë.

Cilat janë objektivat për vitin 2025?

Trofeu më i afërt është Superkupa. Megjithatë, është e qartë që Interi merr pjesë në disa kompeticione dhe ka detyrimin të garojë në nivele të larta. Duhet të provojmë të fitojmë sa më shumë ndeshje. Nëse nuk ia dalim, atëherë do t’i analizojmë arsyet.

