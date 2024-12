Presidenti i Milanit: Titujt fitohen me inteligjencë. Pasi u shpall kampion, Interi shkoi drejt falimentimit

Gerry Cardinale, pronari i Milanit, ka shpjeguar strategjinë e tij për menaxhimin e klubit, duke mos kursyer kritikat ndaj rivalëve të Interit. Në një bisedë me studentët e “Harvard Business School”, Cardinale deklaroi:

"Të fitosh kampionate është e rëndësishme, por duhet ta bësh me inteligjencë. Interi fitoi titullin kampion vitin e kaluar dhe pastaj shkoi drejt falimentimit (ky koment i referohet situatës financiare të Steven Zhang, që dorëzoi kontrollin tek Oaktree, dhe jo klubit në vetvete).

Cardinale justifikoi shitjen e Sandro Tonalit te Newcastle, duke theksuar natyrën strategjike të vendimit: "Nuk e kemi shitur Tonalin sepse na duheshin patjetër para, por sepse morëm një ofertë të jashtëzakonshme: 70 milionë euro plus një bonus prej 10 milionë eurosh, transferimi më i lartë në historinë e Serie A. Me ato fonde kemi blerë 6 lojtarë, duke rinovuar ekipin. Ne nuk shesim nga domosdoshmëria, por nga mundësia".

Në lidhje me temën e stadiumit të ri, Cardinale shprehu vizionin e tij: "Mund të rinovojmë ‘San Siron’ ose të ndërtojmë një stadium të ri. Për kostot që do të kërkonte rinovimi, mund të krijojmë një impiant modern, që reflekton statusin aktual të klubeve si shoqëri argëtimi dhe evente ‘live’. Sidoqoftë, ndërtimi i stadiumeve në Itali është një sfidë e madhe".

Cardinale ndau vështirësitë e menaxhimit të një klubi në Itali krahasuar me vendet dhe kampionatet e tjera: "Shumë më thanë se isha i çmendur, që po investoja në Itali. Të fitosh para në futbollin europian konsiderohet e pamundur. Shumë pronarë vendosin suksesin sportiv mbi gjithçka tjetër, por të shpenzosh shumë për të ndërtuar një ekip yjesh është gabimi më i madh. Ne blemë Milanin për një shumë që përfaqësonte 3.6 herë të ardhurat e klubit, ndërsa Chelsea u ble për një shumë që ishte sa 7 herë të ardhurat e tij".

Cardinale foli për emërimin e Zlatan Ibrahimović si këshilltar: "Emërimi i Zlatanit nuk ka të bëjë me imazhin. Po kërkoj njerëz të klasit botëror, që mund të na përmirësojnë. Zlatan është një partner operativ i ‘RedBird’ dhe këshilltar i lartë për Milanin. Me të duam të inovohemi dhe të menaxhojmë më mirë burimet tona".

Në lidhje me vështirësitë e operimit në Itali, Cardinale tha: "Presioni mediatik atje është intensiv. Kam ndalur së lexuari gazetat, sepse shpesh sajojnë gjithçka. Edhe qeveria nuk ndihmon. Kohët e fundit hoqi përfitimet tatimore për pagimin e lojtarëve, duke e bërë edhe më të vështirë konkurrimin me kampionatet e tjera. Futbolli është një nga eksportet më të mëdha të Italisë, por nuk vlerësohet sa duhet".

Në fund, Cardinale bëri një krahasim mes menaxhmentit aktual kuqezi dhe atij të epokës së Berlusconit: "Ajo që Berlusconi bëri me Milanin më kujton atë që George Steinbrenner bëri me New York Yankees: blinin kampionate (duke blerë lojtarët më të mirë në botë) për të fituar tituj. Në vitet ’80 dhe ’90 kjo ishte e mundur, por sot duhet të shpenzojmë çdo euro në mënyrë më të zgjuar për të konkurruar me klubet nga kampionate më të pasura".