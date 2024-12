Edi Rama vendosi bllokimin e TikTok në Shqipëri, platorma kërkon sqarime urgjente nga qeveria shqiptare!

Artikulli i Associated Press:

Kryeministri i Shqipërisë tha të shtunën se qeveria do të mbyllë shërbimin video TikTok për një vit, duke e fajësuar atë për nxitje të dhunës dhe bullizmit, veçanërisht midis fëmijëve. Autoritetet shqiptare zhvilluan 1300 takime me mësues dhe prindër pas vdekjes me thikë të një adoleshenti në mes të nëntorit nga një adoleshent tjetër pas një sherri që filloi në TikTok.

Kryeministri Edi Rama, duke folur në një takim me mësues dhe prindër, tha se TikTok “do të ishte plotësisht i mbyllur për të gjithë. … Nuk do të ketë TikTok në Republikën e Shqipërisë.”

Rama tha se mbyllja do të fillojë diku vitin e ardhshëm. Nuk ishte menjëherë e qartë nëse TikTok ka një kontakt në Shqipëri.

TikTok në një përgjigje me email të shtunën ndaj një kërkese për koment kërkoi “qartësi urgjente nga qeveria shqiptare për rastin e adoleshentit të therur me thikë". Kompania tha se "nuk kishte gjetur asnjë provë që autori ose viktima kishte llogari TikTok dhe raportet e shumta kanë konfirmuar në fakt videot që çuan në këtë incident po postoheshin në një platformë tjetër, jo në TikTok".

Fëmijët shqiptarë përbëjnë grupin më të madh të përdoruesve të TikTok në vend, sipas studiuesve vendas. Ka pasur shqetësime në rritje nga prindërit shqiptarë pas raportimeve të fëmijëve që marrin thika dhe sende të tjera në shkollë për t’i përdorur në grindje ose raste ngacmimi të nxitura nga historitë që ata shohin në TikTok.

Operacionet e TikTok në Kinë, ku është kompania e tij mëmë, janë të ndryshme, "duke promovuar si të studiojmë më mirë, si të ruajmë natyrën … e kështu me radhë", sipas Ramës.

Shqipëria është një vend shumë i vogël për t’i imponuar TikTok një ndryshim të algoritmit të tij në mënyrë që të mos promovojë "riprodhimin e ferrit të pafund të gjuhës së urrejtjes, dhunës, bullizmit e kështu me radhë", shkruan zyra e Ramës në një përgjigje me email drejtuar. Kërkesa e Associated Press për koment. Zyra e Ramës tha se në Kinë TikTok “parandalon fëmijët që të thithen në këtë humnerë”.

Autoritetet kanë vendosur një sërë masash mbrojtëse në shkolla, duke filluar me një prani të shtuar të policisë, programe trajnimi dhe bashkëpunim më të ngushtë me prindërit. Rama tha se Shqipëria do të ndjekë se si kompania dhe vendet e tjera do të reagojnë ndaj mbylljes njëvjeçare përpara se të vendosin nëse do ta lejojnë kompaninë të rifillojë aktivitetin në Shqipëri.

Jo të gjithë ishin dakord me vendimin e Ramës për të mbyllur TikTok.

"Vendimi diktatorial për mbylljen e platformës së mediave sociale TikTok … është një akt i rëndë kundër lirisë së fjalës dhe demokracisë," tha Ina Zhupa, një ligjvënës i Partisë Demokratike kryesore të opozitës. “Është një akt i pastër elektoral dhe abuzim me pushtetin për të shtypur liritë”.

Shqipëria mban zgjedhjet parlamentare vitin e ardhshëm.