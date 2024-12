Vrasja e 5-vjeçarit në atentatin ndaj të atit, qëllohen me armë zjarri dy gra në Greqi

GREQI- Dy gra janë qëlluar me armë zjarri në Greqi mbrëmjen e së premtes. Siç raportohet plagosja e dy grave të moshës 35 dhe 31 vjeç, ka ardhur si hakmarrje për vdekjen e 5-vjeçarit, ngjarje e ndodhur më 1 nëntor në Markopoulos, ku i mituri u qëllua brenda makinës së babait të tij.

Gjithashtu bëhet me dije se autorët e atentatit të mbrëmshëm në Markopoulos i përkasin rrethit të familjes së fëmijës 5-vjeçar. Sipas informacioneve, përplasjet mes dy grupeve shqiptare rome kanë të bëjnë me drogën. Autoritetet kanë vijuar tashmë arrestimin e një personi, emri i të cilit është bërë i ditur nga dy të plagosurat, të cilat janë dërguar në spital me plagë në krah dhe këmbë.