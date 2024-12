Slot: Klasifikimin do ta shoh pas 4 ose 5 muajsh, tani mendoj vetëm për Tottenhamin

Në prag të ndeshjes kundër Tottenhamit, që do të zhvillohet nesër, trajneri i Liverpool-it, Arne Slot, foli në konferencë për shtyp: “Mendoj se Ange Postecoglou po i rikthen Tottenhamit plotësisht identitetin e së kaluarës. Është gjithmonë kënaqësi t’i shohësh teksa luajnë, edhe pse ndonjëherë rezultatet nuk shkojnë në favor të tyre.

Sidoqoftë, janë një nga skuadrat që e kanë mposhtur Manchester City, ashtu si edhe ne. Jo të gjitha skuadrat e kanë mposhtur City në mënyrën siç e kemi bërë ne dhe Tottenhami, sepse ishte plotësisht e merituar në të dyja rastet. Ange po bën një punë të shkëlqyer".

Mbi rëndësinë e stilit të lojës dhe trofeve: "Shpresoj që kjo të jetë vlerësuar më shumë. Shpresoj gjithashtu që Ange të fitojë një trofe, por jo Kupën e Ligës. Jam plotësisht fans i ekipit të tij në ‘Europa League’. Pse? Sepse njerëzit flasin gjithmonë për trofetë dhe rëndësinë e tyre.

Për stilin dhe futbollin që ai luan, është shumë më e rëndësishme të tregojë se mund ta kombinojë këtë me fitimin e diçkaje. Kjo do të ishte shumë pozitive për futbollin në përgjithësi, sepse njerëzit do të ndalonin së thëni se është ‘shumë sulmues’ ose diçka e tillë. Si mund të jetë futbolli shumë sulmues?"

Mbi klasifikimin dhe situatën aktuale: “Klasifikimin e shoh, siç e kam thënë, pas tre, katër ose pesë muajsh, kur të gjithë të kenë luajtur kundër të njëjtëve kundërshtarë. Të gjithë kemi pasur fat dhe fatkeqësi në mënyrë të barabartë.

Për shembull, Arsenali pati shumë kartonë të kuq në fillim të sezonit dhe për këtë arsye humbi pikë. Tani e kemi pasur fatin e keq ne të marrim një karton të kuq dhe kemi humbur pikë gjithashtu. Megjithatë, vëmendja jonë aktualisht është vetëm te Tottenhami".