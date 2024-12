Simeone: Asnjëherë nuk kam fituar në Barcelonë? Shifrat flasin vetë, nuk e kam gjetur ende çelësin

“Skuadra po punon mirë, përpiqet t’i shkaktojë dëme kundërshtarit. Do të përpiqet ta bëjë këtë edhe kundër një skuadre që po performon shumë mirë si Barcelona. Ata kanë shumë të rinj në mesfushë, në sulm kanë Raphinha, një nga më të mirët e kampionatit. Sidoqoftë, edhe ne kemi pika të forta, ndaj do të jetë një ndeshje argëtuese”.

Kështu u shpreh trajneri i Atletico Madridit, Diego Pablo Simeone, në konferencën për shtyp në prag të përballjes së sotme kundër katalanasve.

Lidhur me mungesën e Yamal shtoi: “Është e qartë se kemi të bëjmë me një lojtar të jashtëzakonshëm, nuk shoh askënd tjetër me ato karakteristika. Sidoqoftë, Barcelona ka lojtarë si Ferran, Olmo dhe Pedri, të cilët, me karakteristika të tjera, do të bëjnë që mungesa e tij të mos ndihet shumë”.

Për garën e titullit, pas 11 fitoreve radhazi: “Ka ende shumë ndeshje për t’u luajtur, është ende herët, por nëse themi që jemi kandidatë, nuk gabojmë. Deri më tani, në Barcelonë nuk kam arritur të fitoj kurrë, shifrat flasin vetë. Me shumë mundësi, ende nuk e kam gjetur çelësin për ta arritur këtë”.