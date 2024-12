Rama mbron hapur ish-krerët e UÇK-së: Po mbahen peng në Hagë, po gjykohen me një proces të parregullt ligjor

Prishtinë- Kryeministri Edi Rama, në fjalën e mbajtur në Kuvendin e Kosovës, gjatë mbledhjes së përbashkët të dy kuvendeve, deklaroi mes të tjerash se ish-drejtuesit e UÇK po mbahen peng në Hagë, po gjykohen me një proces të parregullt ligjor.

Rama: Ashtu si nuk ka asnjë arsye, që Kosova të presë çfarë duhet të beje Serbinë. Kosova e uli në gjunjë 25 vjet më parë, dhe sot do e lërë në bisht. Që të mos kemi pësime historike, kur sot fatin e përbashkët kombëtar, e kemi dhe krahët i kemi të shtrira nga Mitrovica në Konispol. Nuk udhëtojmë, pa përfaqësues e UÇK nuk nisemi, as sot, asnjëherë. Vetëm bashkë. Tha Rexhep Qosja, një anëtar i delegacionit. Ju solla këtë paragraf në këtë foltore, pak më shumë se 10 vjet më parë. Më rrëqeth aktualiteti i atyre reshtave, rë cilat Rexhep Qosja i pati shqiptuar. Ku janë sot përfaqësuesit e UÇK që Qosja i kërkoi në atë udhëtim. N edimë me siguri, se ato çaste vendimmarrjesh të mëdha dhe e sotmja do t’i ngjante të shkuarës, pa UÇK, me në krye Hashim Thaçin. Sot që jemi të gjithë këtu, në Kuvendin ku u shpall dhe u frmos pavarësia e Kosovës, Thaçi, Seli mbahen penga prej gati 5 vjetësh, në qelitë e një gjykate ndërkombëtare. Unë, as nuk e kam diskutuar asnjëherë të drejtën e asaj gjykate, për të bërë punën. Është nyja e mbledhur në fyt, se ai proces është proces i parregullt ligjor. Gjykata është e pavarur, por standardet nuk janë të pavarura nga gjykatësit.