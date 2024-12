‘Vrasja e Martinit po manipulohet’/ Florina Cani: I besoj ato që ka dëshmuar Luisi

TIRANË- Florina Cani, nëna e 14-vjeçarit të vrarë nga bashkëmoshtari i tij në shkollën “Fan Noli” shprehet se iu beson fjalëve të Luisit, shokut të Martinit i cili gjithashtu mbeti i plagosur në atë ngjarje që thotë se kanë qenë dy persona të cilët kanë gjuajtur me thikë.

Nëna e Martinit e ftuar në emisionin ‘Opinion" tha se ka folur me Luisin dhe ai pretendon që kanë qenë dy goditës me thika. Gjithashtu ajo bën thirrje për zbardhjen e rastit ku sipas saj kjo ngjarje është manipuluar.

Pjesë nga intervista:

Blendi Fevziu: Po me Luisin me djalin e plagosur keni folur me të?

Florina Cani, nëna e Martin Canit: Po kemi folur me Lusin. Luisi i ka thënë fjalët e veta. Luisi i qëndron atyre fjalëve dhe unë nuk e di pse nuk i besojnë Luisit. Ai pretendon se kanë qenë dy goditës me thika. Mund të kenë qenë dy, por mund të kenë qenë edhe më shumë, këtë nuk e di, por ama Luisi këmbëngul që kanë qenë dy veta. Luisi me thotë që më kanë goditur pas shpinë.

Blendi Fevziu: Po me babanë e tij keni folur?

Florina Cani, nëna e Martin Canit: Po edhe ai ashtu thotë.

Blendi Fevziu: Po në polici ju kanë thirrur?

Florina Cani, nëna e Martin Canit: Bashkëshortin po, mua jo sepse kam qenë në gjendje shoku.