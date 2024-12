Politikani serb paralajmëron: Vuçiç ka më shumë gjasa të ikë siç veprojë Assadi!

Beograd- Kryetari i sapo zgjedhur i Partisë Demokratike serbe (DS), Srdjan Milivojeviç ka folur në lidhje me protestat e studentëve që po zhvillohen prej kohësh në Serbi. Milivojeviç u shpreh se qëllimi është të bëjnë një jetë normale dhe studentët po ua thonë këtë të gjithëve. Sipas tij, ata duan të jetojnë pa gënjëeshtra.

Sai përket presidentit serb, Milivojeviç u shpreh se Vuçiç është rrëmbyes i jetës normale dhe kjo ka ndodhur si pasojë e mosgatishmërisë së njerëzve të ndershëm për t’u mbrojtur nga e keqja politike.

“Qëllimi është jeta normale në Serbi. Studentët po u thonë të gjithëve në Serbi – ne duam të jetojmë si njerëz, mos e ofendoni mendjen tonë të shëndoshë, mjaft gënjeshtra dhe dhunë! U ngopur dhe u rikthye. Çlirimi i shtetit të rrëmbyer është një parakusht për të jetuar normalisht. Mora një mandat të shtunën në Kuvendin Zgjedhor për të udhëhequr Partinë Demokratike në një luftë të pakompromis për çlirim.

Vuçiç nuk është shkaku i pushtimit tonë. Ai rrëmbyes i jetës normale është pasojë e mosgatishmërisë së njerëzve të mirë dhe të ndershëm për t’u mbrojtur nga e keqja politike. Duart e tyre janë të përgjakur dhe erë hajduti, gjë që tha një trim këto ditë,” tha Milivojeviç në një intervistë për "NIN".

I pyetur nëse zgjedhjet janë zgjidhja e situatës aktuale, Milivojeviç u shpreh se nuk ka gjasa që qeveria të lejojë zgjedhje të lira. Sipas tij ka më shumë gjasa që të arrijnë zbatimin e plotë të raportit të ODIHR-it dhe vendi të hyjë në grevë të përgjithshme.

Milivojeviç theksoi se dyshon që Vuçiç do të mirëpresë zgjedhje të lira në Serbi dhe se ka më shumë gjasa të ikë siç bëri Bashar al-Assad. Ai shtoi se do të bëjë gjithçka që mundet për ta parandaluar Vuçiç të arratiset.

"Le ta pranojmë, në një mënyrë apo tjetër do të arrijmë në zgjedhje të lira dhe të ndershme. Në fund, çështja do të zgjidhet në këtë mënyrë. Sa për këto marifete të Vuçiçit, që ai i quan zgjedhje, mbaroi. Mendoj se nuk ka gjasa që qeveria të lejojë zgjedhje të lira. Prandaj, ka më shumë gjasa që të arrijmë zbatimin e plotë të raportit të ODIHR-it nga vendi që hyn në grevë të përgjithshme.

Para zgjedhjeve duhet rregulluar lista e zgjedhësve, duhet zgjedhur me konsensus Këshilli i REM-it, frekuenca e pestë kombëtare televizive duhet t’i caktohet një televizioni pa pagesë, të parandalohet abuzimi politik i parave të shtetit, policisë dhe shërbimeve të sigurisë. Falangat e partisë duhet të zhduken nga jeta jonë. Dyshoj se Vuçiç do të mirëpresë zgjedhje të tilla në Serbi. Ai ka më shumë gjasa të ikë siç bëri Assad një ditë tjetër. Ndoshta në ndonjë vend të Gjirit. Unë do të bëj gjithçka që mundem për ta parandaluar atë të arratiset," shtoi ai.