‘Dua drejtësi për Martinin dhe për Luisin që ma fali Zoti! Ai është edhe biri im”! Nëna e Martin Canit kërkon drejtësi

Para Ministrisë së Arsimit po mbahet protesta për vrasjen e Martin Canit rreth një muaj më parë.

Pjesëmarrës janë edhe prindërit e Martin Canit. Mes lotësh mamaja e Martinit ka kërkuar drejtësi për ngjarjen dhe dorëheqjen e drejtuesve të shkollës dhe ministres së Arsimit.

E rënduar emocionalisht ajo ka akuzuar mësuesen kujdestare se nuk e ka njoftuar për konfliktin e djalit me autorin e vrasjes. Mamaja e Martin ka kërkuar drejtësi edhe për Luisin për të cilin tha se tashmë e ka si djalin e saj.

"E kam rritur me vuajtje. Por ma morën endrrat, shpresën, jetën, më morën gjithçka që kisha. Kërkojmë me shpirt të japin gjithë dorëheqjen nga dera e shkollës deri në ministri deri te Edi Rama. Kush nuk e mbrojti Martinin. Martini ishte i qeshur dhe i përpiktë në gjithçka. Të hiqet ministrja. Dua dorëheqjen e ministres. Ku ishte mësuesja kujdestare. Nuk bënë asgjë për ti ndarë me Marion. Dua drejtësi për Martinin dhe Luisin. Luisi është djali im tani. Shyqyr na fali zoti atë.", tha ajo.