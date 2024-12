Tronditet Chelsea, ylli i skuadrës rezulton pozitiv në testin antidoping. Rrezikon deri në 4 vite pezullim

Mykhailo Mudryk ka rezultuar pozitiv në një test antidoping të bërë në tetor, pas një ndeshjeje me Chelsea. Ndërkohë, substanca e ndaluar e gjetur në test nuk është bërë ende publike, por sulmuesi ukrainas ka kërkuar tashmë një kundër-analizë dhe rezultatet pritet të arrijnë në ditët në vijim. I blerë nga Chelsea në janar të vitit 2023, Mudryk rrezikon pezullimin deri në 4 vite. "Mykhailo ka konfirmuar kategorikisht se nuk ka përdorur asnjë substancë të ndaluar në mënyrë të ndërgjegjshme”, – thuhet në një komunikatë nga blutë e Londrës.

"Nuk kam përdorur asnjëherë substanca të ndaluara në mënyrë të ndërgjegjshme dhe nuk kam shkelur asnjë rregull. Po punoj ngushtë me ekipin tim për të hetuar si ka mundur të ndodhte kjo gjë, – ka shpjeguar lojtari ukrainas në Instagram. – E di që nuk kam bërë asgjë të gabuar dhe mbetem i bindur se do të kthehem shpejt në fushë".

I blerë nga Shakhtar Donetsk për 70 milionë euro, sulmuesi nuk ka arritur ende të afirmohet me fanellën blu. Gjatë këtij sezoni ai ka luajtur 15 ndeshje, ka shënuar 3 gola, të gjithë në Europë, si dhe ka regjistruar 5 asistime. Në Premier League ka luajtur titullar vetëm një herë.

JA KOMUNIKATA E CHELSEA

“Chelsea Football Club konfirmon se Federata Angleze e Futbollit ka kontaktuar së fundi lojtarin tonë Mykhailo Mudryk lidhur me një rezultat pozitiv në një test rutine të urinës. Si klubi, ashtu edhe Mykhailo mbështesin plotësisht programin e testimeve të FA dhe të gjithë lojtarët tanë, përfshirë Mykhailo, testohen rregullisht. Mykhailo ka konfirmuar kategorikisht se nuk ka përdorur asnjë substancë të ndaluar në mënyrë të ndërgjegjshme. Si Mykhailo, ashtu edhe klubi do të punojnë tani me autoritetet përkatëse për të përcaktuar se çfarë e ka shkaktuar pozitivitetin. Klubi nuk do të lëshojë komente të tjera”.