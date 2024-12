Atentati mafioz në Athinë, policia heton motivet që çuan në vrasjen e Irakli Davellas!

Një atentat mafioz i ndodhur në mesditën e 15 dhjetorit 2024 në Athinë ka tronditur qytetin dhe ka ngritur pyetje mbi të kaluarën dhe jetën e viktimës, Irakli Davella. I njohur për origjinën e tij nga fshati Mesopotami i Sarandës, Davella, 47 vjeç, ishte ekzekutuar me plumb në kokë jashtë një kafeneje në lagjen Thrakomakedones. Miku i tij, Edi Lolo, 46 vjeç, u plagos rëndë dhe ndodhet në gjendje kritike në spital. Vrasja e tij ka ndezur hetime të gjera për të zbuluar se çfarë fshihet pas kësaj tragjedie dhe a ka lidhje me aktivitetet kriminale të shkuara të viktimës.

Në dukje, Davella kishte lënë pas aktivitetet e tij të paligjshme dhe kishte ndërtuar një jetë të re. Në vitet e fundit, ai u raportua si pronar i një kafeneje në zonën e Peristerit në Athinë dhe, siç duket, kishte hequr dorë nga aktivitetet e dyshimta që e kishin përfshirë më parë. Por, sipas oficerëve të policisë, pasuria dhe aktivitetet e tij ekonomike nuk janë aq të pastra sa duket. Emri i tij ishte i lidhur me disa akuza për zhvatje, mashtrim dhe falsifikim, të cilat datojnë që nga viti 2011, kur ai u përfshi në një dosje të rëndësishme kriminale.

Pavarësisht se shumë vite kishin kaluar që nga ajo periudhë dhe nuk kishte informacione se ai po vazhdonte me aktivitetet e paligjshme, vrasja e tij ka ringjallur dyshime të forta për lidhje të mundshme me mafien dhe grupe kriminale. Një burim i afërt me hetimet tha se edhe pse ai dukej të kishte larguar veten nga e kaluara e tij, asnjëherë nuk mund të jetë i sigurt për të kaluarën e tij të plotë.

Në hetimet e mëtejshme, autoritetet kanë zbuluar se Davella ishte i njohur për zakonet e tij të përditshme dhe frekuentimin e vendeve të caktuara, përfshirë një kafene në Thrakomakedones. Ky mund të ketë qenë një informacion kyç për autorët e krimit, të cilët duket se ishin në dijeni të tij dhe e përdorën këtë mundësi për të realizuar vrasjen. Nga ana tjetër, hetimet për makinat e përdorura nga autorët janë ende në zhvillim e sipër, dhe nëse makinat e vjedhura janë gjetur apo jo, kjo mund të jetë një nga çelësat kryesorë për zbardhjen e ngjarjes dhe identifikimin e autorëve.

Ndërkohë, ngjarja ka shtuar dyshime mbi mundësinë e një hakmarrjeje ose një ndëshkimi nga grupet kriminale që mund të kenë qenë të lidhura me aktivitetet e tij të shkuara. Një nga pyetjet kyçe që hetuesit po përpiqen të zbardhin është: A ishte Davella një objektiv i padëshiruar për ndjekësit e tij të vjetër, apo ndodhi një ngatërresë dhe një tjetër person ishte vërtetë shënjestra e atentatit?

Duke u përqëndruar në aspekte të tjera të jetës së Davella, është e rëndësishme të theksohet se ai kishte një ndikim të caktuar në jetën ekonomike të Athinës. Ai kishte marrë nënshtetësinë greke në vitin 2009 dhe ishte regjistruar si pronar biznesesh në disa zona të Greqisë. Ai ishte pronar i një kafeneje në zonën e Peristerit dhe kishte operuar gjithashtu një kompani që merrej me qiradhënie automjetesh në ishujt grekë. Në vitin 2006, ai kishte regjistruar një tjetër biznes në Delvinë, ndërsa një tjetër aktivitet bujqësor kishte nisur në vitin 2020 në fshatin Xarrë të Bashkisë Konispol, por ky ishte çregjistruar më vonë.

Aktualisht, hetimet janë ende në fazën fillestare, me një numër informacioni që po mbërrin në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Atikës. Autoritetet po analizojnë çdo detaj të mundshëm për të kuptuar më mirë se çfarë mund të ketë çuar në vrasjen e Davella. Pyetja mbetet e hapur: A është vrasja e tij një pasojë e veprimeve të tij të shkuara, apo një hakmarrje për një aktivitet që ai ka pasur në vitet e fundit?

Një tjetër element i rëndësishëm është gjendja e rëndë e mikut të tij, Edi Lolo, i cili ka mbijetuar, por ndodhet në një gjendje kritike në spital. Hetimet mund të zbardhin nëse Lolo ishte i lidhur me ndonjë aktivitet kriminal ose ishte thjesht një shënjestër e pasojave të gabimeve të të tjerëve.

Vrasja e Irakli Davella ngre pyetje të mëdha mbi natyrën e tij dhe lidhjet e mundshme me grupet kriminale. Pavarësisht përpjekjeve për të lënë pas të kaluarën e tij të errët, atentati ndaj tij tregon se një jetë e kaluar në aktivitetet kriminale mund të ketë pasojat e veta, dhe që çdo ngjarje mund të kthehet në një hakmarrje të pazakontë. Hetimet po vazhdojnë dhe do të tregojnë më shumë rreth motiveve dhe autorëve të vrasjes, duke ndihmuar në zbardhjen e një ngjarjeje që ka tronditur jo vetëm Athinën, por të gjithë rajonin./zougla.gr/