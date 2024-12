Trump fiton padinë për shpifje ndaj medias amerikane, rrjeti mediatik do i paguajë 15 milionë dollarë

Media amerikane ABC News ka rënë dakord t’i paguajë 15 milionë dollarë presidentit të zgjedhur të SHBA-së, Donald Trump, për të zgjidhur një padi për shpifje, pasi prezantuesi i saj tha në mënyrë të rreme se ai ishte gjetur “përgjegjës për përdhunim”.

George Stephanopoulos i bëri këto deklarata në mënyrë të përsëritur gjatë një interviste më 10 mars të këtij viti, ndërsa sfidoi një kongresmene për mbështetjen e saj për Trump. Një juri në një çështje civile vitin e kaluar përcaktoi se Trump ishte përgjegjës për “abuzimin seksual”, i cili ka një përkufizim specifik sipas ligjit të Nju Jorkut.

Si pjesë e marrëveshjes së së shtunës, e raportuar fillimisht nga Fox Neës Digital, ABC do të publikojë gjithashtu një deklaratë ku shpreh “keqardhjen” e saj për deklaratat e Stephanopoulos. Sipas marrëveshjes, ABC Neës do të paguajë 15 milion dollarë si një kontribut bamirësie për një “fondacion dhe muze presidencial që do të krijohet nga ose për paditësin, siç kanë krijuar në të kaluarën Presidentët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës”. Rrjeti gjithashtu ra dakord të paguante 1 milion dollarë për tarifat ligjore të Trump.

Sipas marrëveshjes, rrjeti do të postojë një shënim redaktori në fund të artikullit të tij të lajmeve në internet të 10 marsit 2024 rreth ngjarjes. Aty do të thuhet: “ABC Neës dhe George Stephanopoulos shprehin keqardhje për deklaratat në lidhje me Presidentin Donald J Trump të bëra gjatë një interviste të George Stephanopoulos me përfaqësuesen Nancy Mace në ABC’s This Week më 10 mars 2024.”

Një zëdhënës i ABC News tha në një deklaratë se kompania ishte “e kënaqur që palët kanë arritur një marrëveshje për të hedhur poshtë padinë për kushtet në dosjen gjyqësore”. Në vitin 2023, një gjykatë civile e Nju Jorkut gjeti se Trump kishte abuzuar seksualisht me E Jean Carroll në një dhomë zhveshjeje në një dyqan në vitin 1996.

Gjykatësi Leëis Kaplan tha se përfundimi i jurisë ishte se zonja Carroll nuk kishte arritur të provonte se Trump e përdhunoi atë “brenda kuptimit të ngushtë teknik të një seksioni të veçantë të Ligjit Penal të Nju Jorkut”. Gjykatësi Kaplan vuri në dukje se përkufizimi i përdhunimit ishte “shumë më i ngushtë” sesa përkufizohet përdhunimi në gjuhën e zakonshme moderne, në disa fjalorë dhe në statute penale gjetkë.

Në një çështje të veçantë, të kryesuar gjithashtu nga i njëjti gjyqtar, një juri urdhëroi Trumpin t’i paguante 83.3 milionë dollarë zonjës Carroll për deklarata të tjera shpifëse. Gjatë transmetimit të 10 marsit, Stephanopoulos pyeti kongresmenen republikane të Karolinës së Jugut Nancy Mace se si mund ta mbështeste Trumpin.

Spikerja tha në mënyrë të rreme “gjyqtarët dhe dy juri të veçanta e kanë gjetur atë përgjegjës për përdhunim”. Stephanopoulos e përsëriti pretendimin 10 herë gjatë gjithë transmetimit. Përpara vendimit, një gjykatës federal i magjistraturës kishte urdhëruar Trump dhe Stephanopoulos që të jepnin prova të betuara në depozitimet javën e ardhshme. Trump ka paditur gjithashtu CBS, partnerin transmetues të BBC-së në SHBA, për “sjellje mashtruese” për një intervistë me Kamala Harris.

Në vitin 2023, një gjykatës hodhi poshtë padinë e tij për shpifje kundër CNN, në të cilën ai pretendonte se rrjeti e kishte krahasuar atë me Adolf Hitlerin. Gjykata gjithashtu ka hedhur poshtë paditë kundër Neë York Times dhe Ëashington Post./BBC