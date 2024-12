“Lionel Messi e meriton vërtet nga një statujë në çdo qytet të Argjentinës’

James Rodriguez është një nga futbollistët më të njohur kolumbianë. Ai ka luajtur edhe me Real Madridin, duke përjetuar “armiqësinë” e paevitueshme ndaj Barcelonës, në kuadrin e “El Clasico”: në La Liga, por nuk e ka aspak problem të thotë “fjalë mjalti” për Lionel Messin, 8 herë fituesin e “Topit të Artë”:

"Pas finales sonë kundër Argjentinës në ‘Copa America’, shkova për të takuar Messin dhe i thashë: Leo, urime, a je mirë? Ai buzëqeshi dhe m’u përgjigj: Jam mirë, James, faleminderit dhe paç fat! Vura re që kyçi i tij i këmbës ishte fryrë dhe i thashë: Unë mendoj se duhet të marrësh trajtim; kyçi yt i këmbës nuk duket në rregull.

Leo m’u përgjigj: Jam mirë tani. Për sa kohë fituam dhe Argjentina është mirë, edhe unë jam mirë. Në atë moment, mendova me vete: ky është një lojtar që ka fituar gjithçka në futboll dhe sakrifikon kështu… Nëse do të isha në vendin e tij, do të luaja vetëm për qejf. Por ja ku ishte, duke sakrifikuar për vendin e tij, duke lënë fushën i lënduar dhe qarë nga gëzimi sikur nuk e kishte arritur tashmë madhështinë.

Messi është simboli i fundit i patriotizmit dhe dashurisë për kombin e tij. Ajo që ka arritur me Argjentinën është e pakrahasueshme në historinë e vendit. Ai është një lojtar që meriton vërtet nga një statujë në çdo qytet të Argjentinës".