Horoskopi javor i Paolo Fox, 16 deri 22 dhjetor 2024: Pasqyra zodiakale për të 12 shenjat

Mirë se u rikthyet, miq të dashur! Java që na pret është plot surpriza dhe fillime të reja. Lëvizjet e papritura të Marsit, Venerës dhe Jupiterit do të sjellin ndryshime të mëdha në jetën tuaj.

Dashi (21 mars-20 prill)

Energjia juaj është në kulm! Këtë javë do të ndiheni si një vullkan në shpërthim. Por kini kujdes të mos digjni krahët: fokusoni forcën tuaj në projekte konkrete.

Në dashuri: Era e ndryshimit po afron!

Demi (21 prill-20 maj)

Keni nevojë për më shumë stabilitet? Mos u shqetësoni, yjet janë në anën tuaj. Përqendrohuni në punë dhe përpjekjet tuaja do të shpërblehen.

Në dashuri: Relaksohuni dhe shijoni momentet e intimitetit.

Binjakët (21 maj-21 qershor)

Mendja juaj është gjithmonë aktive, por këtë javë mund të ndiheni pak të hutuar. Mundohuni të fokusoheni në një qëllim njëherësh.

Në dashuri: Një flirt mund të shndërrohet në diçka më serioze.

Gaforrja (22 qershor-22 korrik)

Sensibiliteti juaj është në kulm. Dëgjoni intuitën tuaj dhe mos hezitoni të shprehni ndjenjat.

Në dashuri: Mund të ketë keqkuptime të vogla, por një bisedë e sinqertë do t’i zgjidhë.

Luani (23 korrik-22 gusht)

Ndiheni pak të lënduar emocionalisht? Mos u shqetësoni, forca juaj do të rikthehet shpejt. Përqendrohuni te sukseset tuaja dhe injoroni kritikat.

Në dashuri: Jetoni marrëdhënien tuaj me pasion.

Virgjëresha (23 gusht-22 shtator)

Organizimi juaj do t’ju çojë larg këtë javë. Do të arrini të përfundoni të gjitha detyrat tuaja me sukses.

Në dashuri: Detajet janë të rëndësishme, një gjest i vogël mund të bëjë diferencën.

Peshorja (23 shtator-22 tetor)

Keni nevojë për ekuilibër. Përpiquni të gjeni një balancë mes punës dhe jetës private.

Në dashuri: Mos kini frikë të tregoni ndjenjat tuaja.

Akrepi (23 tetor-22 nëntor)

Pasioni juaj është i pakontrollueshëm. Këtë javë do të përjetoni emocione të forta, si në dashuri, ashtu edhe në punë.

Kujdes: Mos u nxitoni shumë në vendime.

Shigjetari (23 nëntor-21 dhjetor)

Dëshira juaj për aventura është e madhe. Eksploroni horizonte të reja dhe mos kini frikë të dilni nga zona juaj e rehatisë.

Në dashuri: Mund të takoni dikë të veçantë.

Bricjapi (22 dhjetor-20 janar)

Ambicia juaj do t’ju çojë drejt suksesit. Fokusohuni te qëllimet tuaja dhe mos hiqni dorë.

Në dashuri: Stabiliteti është i domosdoshëm.

Ujori (21 janar-19 shkurt)

Origjinaliteti juaj ju bën unik. Këtë javë do të jeni në qendër të vëmendjes.

Në dashuri: Shijoni marrëdhënien tuaj pa shumë tension.

Peshqit (20 shkurt-20 mars)

Intuita juaj është shumë e fortë. Dëgjoni zemrën tuaj dhe ndiqni ëndrrat tuaja.

Në dashuri: Prisni një periudhë romantike dhe emocionuese.