Orban: Perëndimi do të ndryshojë me Donald Trump President!

HUNGARI- Kryeministri hungarez Viktor Orban tha të premten se bota perëndimore do të ndryshojë sapo Donald Trump të marrë detyrën në janar. Gjithashtu Orban tha se bota po jetonte në një kohë të rrezikshme, duke nënvizuar problemet politike në Francë dhe Gjermani, si dhe situatën në Siri. Më tej ai shtoi se "ujërat më të qeta na presin” pasi presidenti i zgjedhur i SHBA-së, Donald Trump të marrë detyrën në janar, duke thënë se do të ketë ndryshime në çështjet më të rëndësishme.

“Sapo presidenti amerikan të marrë detyrën, një kthesë do të ndodhë në të gjithë botën perëndimore. Do të ketë ndryshime në çështjet më të rëndësishme dhe këto do të arrijnë në kontinentin evropian. Dhe këto ndryshime do t’i bëjnë gjërat ndryshe në një mënyrë që është e dashur për zemrën tonë," tha Orban.

Orban, një figurë udhëheqëse e së djathtës ekstreme në Evropë, ka ndjekur prej kohësh lidhje të ngushta me Presidentin Trump dhe ishte lideri i parë i BE-së që miratoi publikisht republikanin gjatë fushatës së tij për president. Kryeministri hungarez ka këmbëngulur vazhdimisht se Trump, pasi zgjidhej president, do t’i jepte fund luftës në Ukrainë dhe e ka cilësuar konfliktin si një luftë ndërmjetëse midis Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara.