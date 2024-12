Guardiola bën njoftimin e bujshëm: Manchester City, klubi i fundit që do të drejtoj si trajner

Pep Guardiola nuk pushon së na befasuari. Fillimisht ra dakord për rinovimin e kontratës së tij deri në vitin 2027, kur gjithçka tregonte se ky do të ishte sezoni i fundit si trajner i Manchester City. Një njoftim që përkoji me krizën më të madhe të karrierës së tij në pankinë, që e ka çuar madje në skena që nuk do t’i kishim parashikuar kurrë, si për shembull, ta shohim me shenja të gërvishturash në ballë dhe hundë, ose ta shohim duke iu drejtuar tribunës së “Anfield” duke treguar 6 gishta në lidhje me 6 titujt e Premier League, të fituar me Manchester City.

Pep është dukur pak i rënë moralisht këto javët e fundit, por jo i demotivuar. Ai insiston se do ta kthejë situatën dhe se dëshironte të qëndronte për shumë vite të tjera në “Etihad Stadium”. "Bombën", megjithatë, e hodhi gjatë një interviste me Dani García, në podcast-in e tij “Desmontadito”, ku konfirmoi se Manchester City do të jetë klubi i tij i fundit në karrierën si trajner:

"Unë nuk do të drejtoj një ekip tjetër. Nuk flas për të ardhmen afatgjatë, por ajo që nuk do të bëj është të lë Manchester City dhe të shkoj në një vend tjetër dhe të bëj të njëjtën gjë që bëj tani. Nuk do të kisha energji… Ideja e fillimit në një vend tjetër, i gjithë procesi i formimit dhe kështu me radhë… Jo, jo, jo! Ndoshta do të punoj me ndonjë kombëtare, por kjo është diçka ndryshe…"

Kur pyetet për menaxhimin në futbollin e klubeve, Pep ia lejon vetes luksin të bënte shaka dhe të thoshte: "Dua ta lë dhe të shkoj të luaj golf, por nuk mundem. Do të vijë një moment që do të ndjej se është mjaft dhe atëherë do ta lë përfundimisht".

Një "bombë" që përkon me informacionin e “The Times” në lidhje me akuzat e supozuara, që janë rritur nga 115 në 130 të tilla. Premier League ishte e detyruar të bënte një korrigjim dhe të rriteshin akuzat në 130, sepse kishte konfuzion lidhur me disa probleme që lidhen me sezone të ndryshme. Kjo, megjithatë, nuk do të thotë që ka akuza të tjera, por disa terma duhej të rregulloheshin.

Manchester City akuzohet për mosdhënien e informacionit financiar të saktë midis viteve 2009 dhe 2018, për mosqartësimin e detajeve të sakta për pagën e Roberto Mancinit midis sezonit 2009/10 dhe 2012/13, për pagat e lojtarëve që ishin në skuadër midis viteve 2010 dhe 2016 dhe për moskooperimin me hetimin midis viteve 2018 dhe 2023.

Vendimi pritet të merret në vitin 2025. Dënimi që mund të marrë City në rast se shpallet fajtor mund të variojë nga humbja e pikëve deri në rënien nga kategoria, ose një gjobë financiare siç ndodhi në vitin 2019 kur UEFA e dënoi me dy vite pa konkurruar në Europë, por Gjykata e Arbitrazhit Sportiv e reduktoi atë në një dënim financiar.