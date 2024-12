‘Më ngacmonte gruan’. Detaje nga vrasja në Durrës. I dyshuari: Më tha shko bëj ndonjë punë tjetër se i zgjidh vetë hallet gruaja jote!

Zbardhen detaje nga deklarimet e autorit të dyshuar që akuzohet se hodhi nga ura shokun e tij për motive të dobëta.

Burime informojnë se shkak është bërë fakti sipas tij, se shoku i ngacmonte gruan.

Në pranga ka përfunduar Majlind Habibi i akuzuar për vrasjen e Branko Shkoza.

“Shkak për sherrin u bë fakti se më kishte ngacmuar gruan. Unë nuk doja ta vrisja. Po në një moment e shtyva.

Nuk kisha për qëllim që ta vrisja. I kërkova të mos më ngacmonte bashkëshorten.

Ai mu përgjigj shumë keq, më ofendoi. Më tha “shiko bëj ndonjë punë tjetër se i zgjidh vetë hallet gruaja jote”.

Në këtë moment m’u errësuan sytë dhe nuk mendova gjate. E shtyva dhe ai perfundoi ne kanal. Une me pas u largova ne shtepi dhe e lash aty. Nuk mendova se kishte vdekur, thashë me vete se do ngrihet prapë se ne uje ra.

Diten e dyte mesova se nuk kishte shkuar ne shtepi. Shkova serish diten e dyte te vendi ku u perleshem dhe pashë qe trupi i tij ishte spostuar disa metra nga vendi.

Nuk kisha guxim te tregoja se çfare kishte ndodhur. Me kapi paniku. Kur e gjeten trupin e tij dhe e mori policia dhe àmbulanca thashë nuk kane per ta kuptuar, por do mendojne se ka rene vetë se edhe pinte alkool.

Jam penduar shume, por nuk i kisha asnje borxh. Me kishte rene ne qafe”, raportohet se ka deklaruar autori i dyshuar para hetuesve.

Frikë në Durrës: Hedh shokun nga ura dhe fsheh krimin, gjendet trupi i të riut