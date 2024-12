Inzaghi i trembet Bayer Leverkusenit: Në një vit e gjysmë ka humbur vetëm tri herë…

Simone Inzaghi, trajneri i Interit, foli për “Sky Sport” në prag të ndeshjes së Champions League, në fushën e Bayer Leverkusenit: "Jemi të vetëdijshëm për rëndësinë e kësaj ndeshjeje, do të përballemi me një ekip me vlera absolute, i cili në një vit e gjysmë ka humbur vetëm tri herë. Jemi përgatitur në mënyrën më të mirë gjatë këtyre dy ditëve".

Çfarë Interi do të shohim në fushë: "Ekipi im duhet ta interpretojë ndeshjen siç duhet dhe jemi përgatitur. E njohim mirë Leverkuesnin, është skuadër teknike dhe luan mjaft mirë, duke ushtruar presion të fortë dhe të organizuar. Reagon shpejt kur humb topin, ndaj do të duhet të jemi të zgjuar në të dyja fazat e lojës".

A ndjen diferenca në këtë skenë të Champions League: "Dëshirojmë të vazhdojmë rrugën që kemi nisur në Champions. Kësaj here do të përballemi me një kundërshtar me vlera të mëdha, të cilin mund ta përballojmë vetëm po të jemi në formën më të mirë".

Mbi formacionin: "Sigurisht që do të ketë ndryshime në krahasim me të premten. Kemi disa mungesa, siç kanë të gjithë. Të hënën në mëngjes u shtua mungesa e Dumfries, që kishte temperaturë 38 gradë dhe nuk mundi as të stërvitej dhe as të udhëtojë me ne. Me mungesat e Acerbi dhe Pavard në mbrojtje, gjërat komplikohen pak, por kam besim maksimal te lojtarët e tjerë në dispozicion".

Pra, pavarësisht mungesave, Interi përgatitet për një sfidë të rëndësishme kundër Bayer Leverkusenit, në një ndeshje që pritet të jetë e fortë dhe spektakolare.