Xabi Alonso: Interi është ekip i madh, do të jetë një ndeshje spektakolare

Trajneri i Bayer Leverkusenit, Xabi Alonso, ka folur për “Sky Sport” në prag të përballjes kundër Interit në Champions League. Ai vlerësoi lart nivelin e skuadrës italiane dhe bëri një analizë të situatës aktuale në Serie A. Trajneri spanjoll ka dhënë kështu një mesazh respekti për kundërshtarët e tij, duke treguar vlerësim për nivelin e futbollit italian dhe garën e fortë brenda tij.

Për duelin kundër Interit: "Do të jetë një ndeshje spektakolare, duke parë rivalin që kemi përballë. Niveli do të jetë shumë i lartë. Interi ka aftësinë për të ndryshuar rrjedhën e ndeshjes në favorin e vet falë maturitetit kolektiv dhe cilësisë individuale. Ne duhet të luajmë me ritmin e duhur, me pjekuri dhe cilësi".

Për gjendjen e Schick: "Patrik është stërvitur të hënën, të martën do të kemi një tjetër seancë. Ai ndihet më mirë dhe shpresojmë ta kemi të gatshëm për ndeshjen. Ne duhet të jemi efikasë, krijues. Skuadra po garon mirë, kësaj here do të jetë një sfidë e madhe kundër një ekipi të shkëlqyer".

Për mesfushën dhe lojtarët zikaltër: "Interi ka një skuadër shumë të kompletuar. Zielinski vjen nga Napoli, Taremi nga Porto, të gjithë e dinë mënyrën e lojës së tyre. Me lojtarë si Frattesi, Barella dhe të tjerët, zikaltrit kanë shumë variabla si mund ta bëjnë diferencën".

Për mundësinë e Atalantës për të fituar “Scudetton”: "Mendoj se po. Pas suksesit të sezonit të kaluar, ata vazhdojnë të rriten. Kanë një ide të qartë të projektit dhe procesit të tyre. Këtë sezon po e ndjek shumë Serie A, e cila është shumë tërheqëse. Çdokush mund të fitojë, përfshirë Atalantën".