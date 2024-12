Lokali ku shpërtheu tritoli në Vlorë në pronësi të familjes së Bledar Birçajt, i vrarë tre vite më parë

VLORË- Një shpërthim me eksploziv ka ndodhur mëngjesin e sotëm në një lokal në një lokal në Vlorë në zonën e Ujit të Ftohtë.

Sipas raportimeve, lokali nuk kishte funksionuar prej kohësh por kishte vetëm pak ditë që ishte rihapur. Kamerat e sigurisë kanë filmuar një person me maskë që pasi ka ndezur fitilin e tritolit është larguar menjëherë.

Sipas raportimeve lokali "The Boss" është në pronësi të familjes së Bledar Birçajt. Ky i fundit është ekzekutuar para tre vitesh në Vlorë. Ndërkohë lidhur me ngjarjen, policia ka nisur me shoqërimet.