Pas arrestit kardiak në fushën e lojës, Bove duhet marrë vendimin jetësor për defibrilatorin

Edoardo Bove dhe familja e tij ende nuk kanë marrë asnjë vendim për mundësinë e implantimit të një defibrilatori kardiak nënlëkuror, që do të kërkonte një operacion të menjëhershëm. Prioritet mbetet kuptimi i shkaqeve të sakta të dobësisë që ai ka pësuar gjatë ndeshjes Fiorentina-Inter.

Për këtë arsye, 22-vjeçari po kryen teste të reja në spitalin “Careggi” të Firences, pa i humbur ndeshjet e ekipit të tij në televizor. Njoftimet e mëtejshme zyrtare për gjendjen e tij do të publikohen vetëm në përputhje me spitalin dhe klubin vjollcë.

Defibrilatori kardiak është një pajisje që mundëson monitorimin e variacioneve të mundshme të zemrës dhe përdorimi i tij është i parashikuar nga udhëzimet ndërkombëtare për personat që kanë pësuar një ndalim të zemrës për shkak të një aritmie që ka shkaktuar fibrilacion.

Nëse më vonë do të merret vendimi për të ndjekur këtë rrugë, karriera e Bove në Itali do të mbyllej. Normativa italiane është shumë e rreptë: për të marrë aprovimin për garë, duhet të kalojnë të paktën gjashtë muaj nga implantimi i kësaj paisjeje. Në Itali, miratimi për ata që kanë një ICD (defibrilator kardiak nënlëkuror) jepet vetëm për personat që do të kenë përpjekje të moderuara, pa kontakt me kundërshtarët, pasi pajisja mund të dëmtohet.

Ndryshe është situata jashtë vendit. Mendja shkon menjëherë tek ajo që ndodhi me Christian Eriksen, ish-mesfushorin e Interit, gjatë “Euro 2020”. Danezi më pas rifilloi të luante te Manchester United, në Premier League, me defibrilatorin nënlëkuror.