Nga tradhtia te shantazhet e ish-kapitenit të Interit, Wanda Nara rrëfen divorcin me Icardin

Wanda Nara ka bërë zbulime të reja dhe të ndjeshme në lidhje me marrëdhënien e saj të ndërlikuar me ish-bashkëshortin Mauro Icardi. Gjatë një interviste ekskluzive, ajo foli hapur për tradhtinë, përpjekjet për të shpëtuar martesën dhe lidhjen e saj të re me reperin L-Gante.

"Do t’ia nis nga fillimi, nga gjërat më të vështira", – tha Wanda. Ajo konfirmoi tradhtinë e Mauro Icardit me China Suarez, një ngjarje që ndryshoi përgjithmonë martesën e tyre: "Për shkak të kësaj situate, ne provuam ta rindërtonim marrëdhënien, por gjithmonë përfundonim me konflikte. Kishte gjithmonë një ‘fantazmë’ mes nesh".

Kur gazetarja e pyeti nëse i referohej China Suarez, ajo konfirmoi: "Edhe para kësaj situate grindeshim si çdo çift tjetër, por kjo na shkatërroi. Kisha lënë gjithçka për të: karrierën, punën. Kisha lënë gjithçka për familjen tonë. Tradhtia nuk më preku vetëm për atë që ndodhi, por për mënyrën si më bëri të ndihesha si grua".

Wanda tha se kishte gjetur biseda mes Mauro dhe China, që përfshinin edhe fëmijët e saj: "Vendosa të shkoja në terapi për ta kaluar këtë situatë. Në atë moment, Mauro madje hoqi dorë nga karriera për të provuar të më rikthente. Dëshpërimi dhe zhgënjimi ishin të mëdhenj. Nuk ia vë fajin asaj; përgjegjësia është e burrit kur është i martuar".

Wanda përmendi gjithashtu kërcënimet që kishte marrë nga Mauro, duke treguar biseda të tij ku ai e shantazhonte: "Nëse pranon të marrësh pjesë te ‘MasterChef’, unë do shkoj në këtë restorant me atë grua. Nuk mund të jetohet kështu".

Wanda Nara foli edhe për marrëdhënien e saj të re me muzikantin L-Gante: "Ne kemi gjithë botën kundër, por ai më kujton kohët kur isha thjesht Wanda që e njihte vetëm lagjia e vet. Nuk po planifikojmë një familje ose fëmijë, thjesht duam të kalojmë mirë. Ai është një njeri i kujdesshëm dhe ka qenë mik i imi për një kohë të gjatë".

Wanda gjithashtu përgënjeshtroi thashethemet për një shtatzëni të re: "Nuk po planifikojmë asgjë të tillë, jam e rritur dhe vendimet e mia janë vetëm të miat".