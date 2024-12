GJKKO dënon me 157 vjet burg anëtarët e grupit kriminal, dy të pafajshëm

GJKKO ka dënuar me 157 vite burg në total anëtarët e një grupi kriminal që transportonin drogë nga Shqipëria drejt vendeve të Bashkimit Europian.

Pjesë e këtij grupi janë Endrit Bakiu, Sulo Pajo, Arian Tola, Fadjon Cami, Viron Lekaj, Artan Agalliu, Shpëtim Pjeshka, Jani Çavo, Kudret Rustemaj, Besnik Ruçi, Pirro Çapi, Jani Meçja, Edmond Kabashi, Mirash Gjoni, Sonila Sula dhe Artur Sulaj.

Pjesa më e madhe e tyre janë dënuar me 12 deri në 14 vite burg, ndërsa vetëm Kudret Rustemaj dhe Sonila Sula janë deklaruar të pafajshëm.

Ky grup i strukturuar kriminal bashkëpunonte në trafikimin e lëndëve narkotike, kryesisht kanabis dhe heroinë përmes kamionëve nga Shqipëria drejt Malit të Zi, Italisë dhe vendeve të tjera të BE-së, në disa episode të faktuara nga SPAK prej vitit 2021.

NJOFTIMI:

1. Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar ka paraqitur pranë Gjykatës kërkesën me objekt: “Dërgimin në gjyq të ?ështjes penale në ngarkim të të pandehurve: Endrit Bakiu, Sulo Pajo, Arian Tola, Fadjon Cami, Viron Lekaj, Artan Agalliu, Shpëtim Pjeshka, Jani Çavo, Kudret Rustemaj, Besnik Ruçi, Pirro Çapi, Jani Meçja, Edmond Kabashi, Mirash Gjoni, Sonila Sula dhe Artur Sulaj.

2. Gjykimi i kësaj ?ështje u zhvillua me rregullat e gjykimit të shkurtuar. Në përfundim të gjykimit, Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar me trup gjykues të përbërë nga gjyqtarët Erjon Çela, Erjon Bani dhe Rudina Palloj, me vendimin Nr. 72, datë 05.12.2024 vendosi:

1. Deklarimin fajtor të të pandehurit Endrit Bakiu, për kryerjen e veprës penale “Grup i strukturuar kriminal”, në formën e pjesëmarrjes, e parashikuar nga neni 333/a/2 i Kodit Penal dhe në bazë të kësaj dispozite dënimin e tij me 2 (dy) vjet burgim.

• Ne aplikim të nenit 406/1 të Kodit të Procedurës Penale masës së mësipërme të dënimit i zbritet 1/3 duke u dënuar përfundimisht i pandehuri Endrit Bakiu me një dënim të vetëm përfundimtar prej 1 (një) vit dhe 4 (katër) muaj burgim.

• Vuajtja e dënimit për të pandehurin Endrit Bakiu do të fillojë nga dita e ekzekutimit të këtij vendimi dhe do të kryhet në një IEVP, burg i sigurisë së lartë.

2. Deklarimin fajtor të të pandehurit Sulo Pajo, për kryerjen e veprës penale “Trafikimi i narkotikëve”, mbetur në tentativë, kryer në bashkëpunim ne formën e posaçme të grupit të strukturuar kriminal, (për episodet nr. 1 dhe 3), e parashikuar nga neni 283/a/1 – 22-28/4 i Kodit Penal dhe në lidhje me nenin 334/1 të K.Penal dënimin e tij me 13 (trembëdhjetë) vjet burgim.

• Deklarimin fajtor të të pandehurit Sulo Pajo, për kryerjen e veprës penale “Grup i strukturuar kriminal”, në formën e pjesëmarrjes e parashikuar nga neni 333/a/2 i Kodit Penal dhe në bazë të kësaj dispozite dënimin e tij me 3 (tre) vjet burgim.

• Në zbatim të nenit 55 të K.Penal mbi caktimin e dënimit për kryerjen e disa veprave penale, dënimin e të pandehurit Sulo Pajo me një dënim të vetëm me 13 (trembëdhjetë) vjet burgim.

• Ne aplikim të nenit 406/1 të Kodit të Procedurës Penale masës së mësipërme të

dënimit i zbritet 1/3 duke u dënuar përfundimisht i pandehuri Sulo Pajo me një dënim të vetëm përfundimtar prej 8 (tetë) vjet dhe 8 (tetë) muaj burgim.

• Vuajtja e dënimit për të pandehurin Sulo Pajo do të fillojë nga dita e ekzekutimit të ktij vendimi dhe do të kryhet në një IEVP, burg i sigurisë së lartë.

• Pushimin e gjykimit të çështjes penale në ngarkim të të pandehurit Sulo Pajo, i akuzuar për kryerjen e veprës penale “Trafikimi i narkotikëve” mbetur në tentativë, kryer në bashkëpunim ne formën e posaçme të grupit të strukturuar kriminal, (për episodin nr. 4), e parashikuar nga neni 283/a/1 – 22-28/4 i Kodit Penal, pasi në zbatim të neneve 387/1 dhe 328/1/e të K.Pr.Penale, rezulton se me vendim të formës së prerë i pandehuri është gjykuar më parë për të njëjtën vepër penale.

3. Deklarimin fajtor të të pandehurit Arian Tola, për kryerjen e veprës penale “Trafikimi i narkotikëve”, në bashkëpunim ne formën e posaçme të grupit të strukturuar kriminal, (për episodin nr.8), e parashikuar nga neni 283/a/1 –28/4 i Kodit Penal dhe në lidhje me nenin 334/1 të K.Penal dënimin e tij me 12 (dymbëdhjetë) vjet burgim.

• Deklarimin fajtor të të pandehurit Arian Tola, për kryerjen e veprës penale “Grup i strukturuar kriminal”, në formën e pjesëmarrjes e parashikuar nga neni 333/a/2 i Kodit Penal dhe në bazë të kësaj dispozite dënimin e tij me 2 (dy) vjet burgim.

• Në zbatim të nenit 55 të K.Penal mbi caktimin e dënimit për kryerjen e disa veprave penale, dënimin e të pandehurit Arian Tola me një dënim të vetëm me 12 (dymbëdhjetë) vjet burgim.

• Në aplikim të nenit 406/1 të Kodit të Procedurës Penale masës së mësipërme të dënimit i zbritet 1/3 duke u dënuar përfundimisht i pandehuri Arian Tola me një dënim të vetëm përfundimtar prej 8 (tetë) vjet burgim.

• Vuajtja e dënimit për të pandehurin Arian Tola do të fillojë nga dita e arrestimit të tij dhe do të kryhet në një IEVP, burg i sigurisë së lartë.

4. Deklarimin fajtor të të pandehurit Fadjon Cami, për kryerjen e veprës penale “Trafikimi i narkotikëve”, mbetur në tentativë, kryer në bashkëpunim në formën e posaçme të grupit të strukturuar kriminal, (për episodin nr. 1), e parashikuar nga neni 283/a/1 –22- 28/4 i Kodit Penal dhe në lidhje me nenin 334/1 të K.Penal dënimin e tij me 12 (dymbëdhjetë) vjet burgim.

• Deklarimin fajtor të të pandehurit Fadjon Cami, për kryerjen e veprës penale “Grup i strukturuar kriminal”, në formën e pjesëmarrjes e parashikuar nga neni 333/a/2 i Kodit Penal dhe në bazë të kësaj dispozite dënimin e tij me 2 (dy) vjet burgim.

• Në zbatim të nenit 55 të K.Penal mbi caktimin e dënimit për kryerjen e disa veprave penale, dënimin e të pandehurit Fadjon Cami me një dënim të vetëm me 12 (dymbëdhjetë) vjet burgim.

• Në aplikim të nenit 406/1 të Kodit të Procedurës Penale masës së mësipërme të dënimit i zbritet 1/3 duke u dënuar përfundimisht i pandehuri Fadjon Cami me një dënim të vetëm përfundimtar prej 8 (tetë) vjet burgim.

Vuajtja e dënimit për të pandehurin Fadjon Cami do të fillojë nga dita e arrestimit të tij dhe do të kryhet në një IEVP, burg i sigurisë së lartë.

5. Deklarimin fajtor të të pandehurit Viron Lekaj, për kryerjen e veprës penale “Trafikimi i narkotikëve”, mbetur në tentativë, kryer në bashkëpunim në formën e posaçme të grupit të strukturuar kriminal, (për episodin nr. 1), e parashikuar nga neni 283/a/1 –22- 28/4 i Kodit Penal dhe në lidhje me nenin 334/1 të K.Penal dënimin e tij me 12 (dymbëdhjetë) vjet burgim.

• Deklarimin fajtor të të pandehurit Viron Lekaj, për kryerjen e veprës penale “Grup i strukturuar kriminal”, në formën e pjesëmarrjes e parashikuar nga neni 333/a/2 i Kodit Penal dhe në bazë të kësaj dispozite dënimin e tij me 2 (dy) vjet burgim.

• Në zbatim të nenit 55 të K.Penal mbi caktimin e dënimit për kryerjen e disa veprave penale, dënimin e të pandehurit Viron Lekaj me një dënim të vetëm me 12 (dymbëdhjetë) vjet burgim.

• Në aplikim të nenit 406/1 të Kodit të Procedurës Penale masës së mësiperme të dënimit i zbritet 1/3 duke u dënuar përfundimisht i pandehuri Viron Lekaj me një dënim të vetëm përfundimtar prej 8 (tetë) vjet burgim.

• Vuajtja e dënimit për të pandehurin Viron Lekaj do të fillojë nga dita e arrestimit të tij dhe do të kryhet në një IEVP, burg i sigurisë së lartë.

6. Deklarimin fajtor të të pandehurit Artan Agalliu, për kryerjen e veprës penale “Trafikimi i narkotikëve”, kryer në bashkëpunim në formën e posaçme të grupit të strukturuar kriminal, (për episodin nr. 2), e parashikuar nga neni 283/a/1 – 28/4 i Kodit Penal dhe në lidhje me nenin 334/1 të K.Penal dënimin e tij me 13 (trembëdhjetë) vjet burgim.

• Deklarimin fajtor të të pandehurit Artan Agalliu, për kryerjen e veprës penale “Grup i strukturuar kriminal”, në formën e pjesëmarrjes e parashikuar nga neni 333/a/2 i Kodit Penal dhe në bazë të kësaj dispozite dënimin e tij me 3 (tre) vjet burgim.

• Në zbatim të nenit 55 të K.Penal mbi caktimin e dënimit për kryerjen e disa veprave penale, dënimin e të pandehurit Artan Agalliu me një dënim të vetëm me 13 (trembëdhjetë) vjet burgim.

• Në aplikim të nenit 406/1 të Kodit të Procedurës Penale masës së mësipërme të dënimit i zbritet 1/3 duke u dënuar përfundimisht i pandehuri Artan Agalliu me një dënim të vetëm përfundimtar prej 8 (tetë) vjet dhe 8 (tetë) muaj burgim.

• Vuajtja e dënimit për të pandehurin Artan Agalliu do të fillojë nga dita e ekzekutimit të ktij vendimi dhe do të kryhet në një IEVP, burg i sigurisë së lartë.

• Pushimin e gjykimit të çështjes penale në ngarkim të të pandehurit Artan Agalliu, i akuzuar për kryerjen e veprës penale “Trafikimi i narkotikëve” mbetur në tentativë, kryer në bashkëpunim ne formën e posaçme të grupit të strukturuar kriminal, (për episodin nr. 5), e parashikuar nga neni 283/a/1 – 22-28/4 i Kodit Penal, pasi në zbatim të neneve 387/1 dhe 328/1/e të K.Pr.Penale, rezulton se me vendim të formës së prerë i pandehuri është gjykuar më parë për të njëjtën vepër penale.

Deklarimin fajtor të të pandehurit Shpëtim Pjeshka, për kryerjen e veprës penale “Trafikimi i narkotikëve”, kryer në bashkëpunim në formën e posaçme të grupit të strukturuar kriminal, (për episodin nr. 2), e parashikuar nga neni 283/a/1 – 28/4 i Kodit Penal dhe në lidhje me nenin 334/1 të K.Penal dënimin e tij me 13 (trembëdhjetë) vjet burgim.

• Deklarimin fajtor të të pandehurit Shpëtim Pjeshka, për kryerjen e veprës penale “Grup i strukturuar kriminal”, në formën e pjesëmarrjes e parashikuar nga neni 333/a/2 i Kodit Penal dhe në bazë të kësaj dispozite dënimin e tij me 3 (tre) vjet burgim.

• Në zbatim të nenit 55 të K.Penal mbi caktimin e dënimit për kryerjen e disa veprave penale, dënimin e të pandehurit Shpëtim Pjeshka me një dënim të vetëm me 13 (trembëdhjetë) vjet burgim.

• Në aplikim të nenit 406/1 të Kodit të Procedurës Penale masës së mësipërme të dënimit i zbritet 1/3 duke u dënuar përfundimisht i pandehuri Shpëtim Pjeshka me një dënim të vetëm përfundimtar prej 8 (tetë) vjet dhe 8 (tetë) muaj burgim.

• Vuajtja e dënimit për të pandehurin Shpëtim Pjeshka do të fillojë nga dita e ekzekutimit të ktij vendimi dhe do të kryhet në një IEVP, burg i sigurisë së lartë.

• Pushimin e gjykimit të çështjes penale në ngarkim të të pandehurit Shpëtim Pjeshka, i akuzuar për kryerjen e veprës penale “Trafikimi i narkotikëve” mbetur në tentativë, kryer në bashkëpunim ne formën e posaçme të grupit të strukturuar kriminal, (për episodin nr. 3), e parashikuar nga neni 283/a/1 – 22-28/4 i Kodit Penal, pasi në zbatim të neneve 387/1 dhe 328/1/e të K.Pr.Penale, rezulton se me vendim të formës së prerë i pandehuri është gjykuar më parë për të njëjtën vepër penale.

8. Deklarimin fajtor të të pandehurit Jani Çavo, për kryerjen e veprës penale “Trafikimi i narkotikëve”, kryer në bashkëpunim në formën e posaçme të grupit të strukturuar kriminal, (për episodin nr. 2 dhe episodin nr. 3 të mbetur në tentataivë), e parashikuar nga neni 283/a/1 – 28/4 i Kodit Penal dhe në lidhje me nenin 334/1 të K.Penal dënimin e tij me 13 (trembëdhjetë) vjet burgim.

• Deklarimin fajtor të të pandehurit Jani Çavo, për kryerjen e veprës penale “Grup i strukturuar kriminal”, e parashikuar nga neni 333/a/1 i Kodit Penal dhe në bazë të kësaj dispozite dënimin e tij me 3 (tre) vjet burgim.

• Në zbatim të nenit 55 të K.Penal mbi caktimin e dënimit për kryerjen e disa veprave penale, dënimin e të pandehurit Jani Çavo me një dënim të vetëm me 13 (trembëdhjetë) vjet burgim.

• Në aplikim të nenit 406/1 të Kodit të Procedurës Penale masës së mësipërme të dënimit i zbritet 1/3 duke u dënuar përfundimisht i pandehuri Jani Çavo me një dënim të vetëm përfundimtar prej 8 (tetë) vjet dhe 8 (tetë) muaj burgim.

• Vuajtja e dënimit për të pandehurin Jani Çavo do të fillojë nga dita e arrestimit të tij dhe do të kryhet në një IEVP, burg i sigurisë së lartë.

• Deklarimin e pafajshëm të të pandehurit Jani Çavo për kryerjen e veprës penale ”Pastimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale”, e kryer në

bashkëpunim e parashikuar nga neni 287 shkronja b (2) i K.Penal, pasi në bazë të nenit 388/1/b të K.Pr.Penale fakti nuk përbën vepër penale.

9. Deklarimin e pafajshëm të të pandehurit Kudret Rustemaj për kryerjen e veprës penale “Trafikimi i narkotikëve”, kryer në bashkëpunim në formën e posaçme të grupit të strukturuar kriminal, (për episodin nr. 4), e parashikuar nga neni 283/a/1 – 28/4 i Kodit Penal, pasi në bazë të nenit 388/1/d të K.Pr.Penale nuk provohet që i pandehuri e ka kryer veprën penale që akuzohet.

• Deklarimin e pafajshëm të të pandehurit Kudret Rustemaj për kryerjen e veprës penale “Grup i strukturuar kriminal”, në formën e pjesëmarrjes e parashikuar nga neni 333/a/2 i Kodit Penal, pasi në bazë të nenit 388/1/d të K.Pr.Penale nuk provohet që i pandehuri e ka kryer veprën penale që akuzohet.

• Në zbatim të nenit 261/1 shkronja “a” të K.Pr.Penale, shuarjen e masës së sigurimit personal “Arrest në burg” e caktuar ndaj të pandehurit Kudret Rustemaj me vendimin Nr. 70, dt. 23.06.2023 të Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.

• Urdherohet lirimi i menjëhershem i të pandehurit Kudret Rustemaj nga ambjentet e paraburgimit nëse ai nuk mbahet i arrestuar me ndonjë masë tjetër sigurimi personal “Arrest në burg” si i dyshuar për kryerjen e ndonjë vepre tjetër penale apo me ndonjë vendim dënimi me burgim.

10. Deklarimin fajtor të të pandehurit Besnik Ruçi, për kryerjen e veprës penale “Trafikimi i narkotikëve”, mbetur në tentativë, kryer në bashkëpunim në formën e posaçme të grupit të strukturuar kriminal, (për episodin nr. 4), e parashikuar nga neni 283/a/1 -22- 28/4 i Kodit Penal dhe në lidhje me nenin 334/1 të K.Penal dënimin e tij me 12 (dymbëdhjetë) vjet burgim.

• Deklarimin fajtor të të pandehurit Besnik Ruçi, për kryerjen e veprës penale “Grup i strukturuar kriminal”, në formën e pjesëmarrjes e parashikuar nga neni 333/a/2 i Kodit Penal dhe në bazë të kësaj dispozite dënimin e tij me 2 (dy) vjet burgim.

• Deklarimin fajtor të të pandehurit Besnik Ruçi, për kryerjen e veprës penale “Korrupsioni aktiv i personave që ushtrojnë funksione publike”, e parashikuar nga neni 244/2 i Kodit Penal dhe në bazë të kësaj dispozite dënimin e tij me 1 (një) vit burgim.

• Në zbatim të nenit 55 të K.Penal mbi caktimin e dënimit për kryerjen e disa veprave penale, dënimin e të pandehurit Besnik Ruçi me një dënim të vetëm me 12 (dymbëdhjetë) vjet burgim.

• Në aplikim të nenit 406/1 të Kodit të Procedurës Penale masës së mësiperme të dënimit i zbritet 1/3 duke u dënuar përfundimisht i pandehuri Besnik Ruçi me një dënim të vetëm përfundimtar prej 8 (tetë) vjet burgim.

• Vuajtja e dënimit për të pandehurin Besnik Ruçi do të fillojë nga dita e ekzekutimit të ktij vendimi dhe do të kryhet në një IEVP, burg i sigurisë së lartë.

• Pushimin e gjykimit të çështjes penale në ngarkim të të pandehurit Besnik Ruçi, i akuzuar për kryerjen e veprës penale “Trafikimi i narkotikëve” mbetur në tentativë.