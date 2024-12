Ka humbur kontaktet me familjen prej 6 ditësh, zhduket 56-vjeçari në Krujë (EMRI+FOTO)

KRUJË- Një 56-vjeçar është zhdukur prej 6 ditësh në qytetin e Krujës. Mësohet se personi i zhdukur është Edmond Veseli, banor i lagjes nr. 2 të qytetit të Krujës. Mësohet se Veseli ka humbur kontaktet me familjen prej 6 ditësh. Ai është parë për herë të fundit më 30 nëntor rreth orës 02:30 të pasdites, në afërsi të gjimnazit të Krujës. Veseli mësohet se njihet ndryshe si “Edi i Derexhikut” pasi viziton shpesh Pazarin e Vjetër.

Familjarët e tij kanë bërë denoncim në Policinë e Krujës 24 orë pas humbjes së tij, por deri tani nuk është ndërmarrë për gjetjen e tij. Ata kanë shprehur shqetësimin se nuk ka asnjë efektiv të angazhuar në kërkime. Vëllai i tij, Altini, ka bërë apel për ndihmë, duke kërkuar nga kushdo që mund të ketë informacion apo e ka parë Edmondin, të ndihmojë në lokalizimin dhe gjetjen e tij.

Sipas familjes, Edmondi nuk ka pasur probleme me shëndetin mendor dhe nuk ka pasur konflikte me askënd. Telefoni i tij ka qenë e fikur që nga dita e shtunë, ditën që ai është larguar. Ai ka qenë i veshur me një xhup ngjyrë blu dhe pantallona ngjyrë bezhë. Për çdo informacion, mund të kontaktoni vëllain e tij, Altinin, në numrin e telefonit: 0683221670.