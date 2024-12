Liverpool i ofron rinovimin kapitenit Van Dijk, yjet e tjerë në ‘skadim’ mbeten ende pezull

Mohamed Salah, Virgil van Dijk dhe Trent Alexander-Arnold janë tri figura simbol të Liverpool-it, të cilëve iu përfundon kontrata më 30 qershor 2025. Të tre kanë qenë shtylla kryesore e ekipit që nga periudha e Klopp-it, vazhdojnë të jenë të tillë edhe nën drejtimin e trajnerit të ri, Arne Slot. Për këtë arsye, “Reds” duhet t’i zgjidhin situatat e tyre kontraktuale sa më shpejt të jetë e mundur, nëse dëshirojnë t’i mbajnë në skuadër.

Sipas “The Athletic”, Liverpool ka ndërmarrë hapa konkretë dhe i ka ofruar rinovimin e kontratës Virgil van Dijk, liderit të mbrojtjes. Holandezi mund të largohet verën e ardhshme falas, kur t’i skadojë kontrata aktuale. Pavarësisht se situata është e ngjashme edhe për Salah dhe Alexander-Arnold, duket se klubi po i jep përparësi rinovimit të Van Dijk, duke konsideruar rëndësinë e tij në mbrojtje.

Ndërkohë, Mohamed Salah ka ndezur spekulime me komentet e tij për të ardhmen. Pas fitores 2-0 ndaj Manchester City, në ndeshjen e javës së 13-të të Premier League, egjiptiani tha për “Sky Sports UK”:

"Po shijoj çdo minutë këtu, ndihem si në shtëpi. Është gjithmonë ndjesi e veçantë të shënosh në ‘Anfield’ dhe t’i fitosh ndeshjet. E ardhmja ime? Të jem i sinqertë, është në mendjen time. Kjo ishte ndeshja ime e fundit me Liverpool-in kundër Manchester City, kështu që desha ta shijoja atë”.

Ai përfundoi: "Atmosfera ishte e pabesueshme, prandaj do ta shijoj çdo sekondë këtu. Shpresojmë të fitojmë kampionatin dhe më pas do të shohim çfarë do të ndodhë”.

Liverpool vazhdon ta kryesojë tabelën e Premier League dhe synon t’i mbajë lojtarët kyç për të përmbushur ambiciet madhore që ka.