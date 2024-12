Rivaldo nuk harron: Van Gaal më kufizonte, ma hiqte lirinë te Barcelona. Kemi pasur jo pak debate…

Vítor Borba Ferreira Gomes, i njohur si Rivaldo, ka kaluar në shumë skuadra gjatë karrierës së tij. Plot 15, duke nisur nga debutimi me Paulista, kalimi në Europë te Deportivo La Coruña, pastaj te Barcelona dhe Milani, me eksperienca të tjera në Turqi, Greqi e më shumë. Periudha më e dashur për të ishte ajo me fanellën e Barcelonës (1997-2002), ku fitoi 4 trofe dhe një “Top të Artë”.

Në një intervistë për “Marca”, Rivaldo i kujtoi kështu ato vite: "Ishte një përvojë e mrekullueshme. Kam përjetuar shumë momente fantastike në klubin katalanas. Fitova trofe, më shpallën lojtarin më të mirë në botë duke luajtur për Barcelonën. Ishin 5 vite të mrekullueshme për mua. Që në fillim e nisa me titullin kampion të Spanjës, një trofe i rëndësishëm për karrierën time".

Megjithatë, rikthimi i Louis Van Gaal në verën e vitit 2002 prishi gjithçka, për shkak të një marrëdhënieje të tensionuar mes tyre: "Van Gaal është një trajner i madh. Sa herë që jap intervista, flas mirë për të, sepse është një trajner i shkëlqyer. Por atij nuk i pëlqejnë lojtarët që bien në sy, ata që bëjnë diçka individuale. Ai është shumë i fokusuar te loja kolektive. Edhe unë isha kolektiv, por ka pasur momente kur mund të bëja shumë më tepër. Ai më kufizonte, më hiqte gjithë lirinë time".

Rivaldo përmendi edhe episodet e tensionuara në Barcelonë: "Ndonjëherë, gjatë stërvitjeve apo ndeshjeve kemi pasur debate me Van Gaal. Megjithatë, gjithmonë kam thënë që ishte një trajner i madh. Ai më kërkoi të luaja në krahun e majtë. Luajta shumë ndeshje, për dy vite, si lojtar i krahut të majtë, por në një moment thashë: Jo, duhet të bëj më shumë.

Bëja gjëra të mira në atë pozicion, sepse isha në kulmin e formës, por mund të luaja kudo dhe të performoja mirë. Kisha shumë vetëbesim dhe e dija që mund të jepja më shumë. Unë isha një ’10’, doja të isha një ’10’, doja të luaja në mesfushë, për pasimet dhe asistet që jepja".