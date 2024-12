Gjenden statuja dhe monedha nga koha romake në Toskana

ITALI- Statuja të lashta, monedha, bizhuteri nga koha romake dhe etruske janë zbuluar në San Cassiano dei Bani në Toskanën jugore. Lajmin e njoftoi ministria e kulturës e Italisë, duke paraqitur gjetjet e fundit. Gërmimet në San Cassiano dei Bani, një qytet rreth 160 kilometra në veri të Romës, filluan në vitin 2019, dhe në vitet e mëparshme arkeologët kanë gjetur shumë thesare të rëndësishme në zonë.

San Cassiano, në majë të një kodre, kishte një vend të shenjtë që ishin përdorur që nga shekulli III para Krishtit. Etruskët dhe romakët linin aty sendet me vlerë të cilat tani po dalin në dritë. Në një thellësi prej gati 5 metrash, arkeologët gjetën statuja bronzi të burrave dhe grave. Ata gjetën gjithashtu mijëra monedha, një kurorë dhe unazë të artë, gurë të çmuar dhe shumë skulptura gjarpërinjsh.

Njëri prej tyre është rreth një metër i gjatë dhe besohet se përshkruan Agathodaemon, një perëndi me mjekër, gjarpër, me brirë të mitologjisë greke. Sa i përket Agathodaemon mësohet se ajo është statuja më e madhe prej bronzi e perëndisë e gjetur deri më sot. Më të voglat mbahen në Muzeun Britanik dhe Muzeun Arkeologjik Kombëtar të Napolit.

Mijëra lëvozhga vezësh u gjetën gjithashtu në vend si dhe vezë të tëra, me vrima të vogla nga të cilat shihet ende e verdha e e paprekur e saj. Kishte edhe degë të zbukuruara me bimë dhe kone pishe, që besohet se ishin oferta për faltoren. Thesaret e San Cassiano u ruajtën në këtë gjendje falë baltës së nxehtë të burimeve. Ato do të ekspozohen në një muze të ri i cili do të funksionojë në qytet në fund të vitit 2026.