Si aplikacionet kanë zhytur në panik krimin ndërkombëtar/ Pas Sky Ecc dhe Enchrochat, Europol: Kemi zbërthyer aplikacionin “Matrix”, dalin 2.3 milionë mesazhe në 33 gjuhë

Një operacion i përbashkët i Francës, Holandës, Gjermanisë, Italisë, Lituanisë dhe Spanjës ka çuar në zbërthimin e një tjetër aplikacioni që përdoret nga krimi, konkretisht platformës “Matrix”. Rreth orës 13:00 të 3 dhjetorit Europol ka njoftuar përfundimin e këtij operacioni të suksesshëm që ka çuar në deshifrimin e më shumë se 2.3 milionë mesazhe në 33 gjuhë. Ky është aplikacioni i 5 i deshifruar pas Sky ECc, Encrochat, Exclu dhe Ghost.

Siç njofton Europol: “Autoritetet po qëndrojnë në krye të shërbimeve të mesazheve të koduara që kriminelët përdorin për të ndërmarrë aktivitetet e tyre. Një ekip i përbashkët hetimor (JIT) që përfshin autoritetet franceze dhe holandeze ka hequr një tjetër shërbim të sofistikuar të mesazheve të koduara, MATRIX. Për tre muaj, autoritetet ishin në gjendje të monitoronin mesazhet nga kriminelët e mundshëm, të cilat tani do të përdoren për të mbështetur hetime të tjera. Gjatë një operacioni të koordinuar të mbështetur nga Eurojust dhe Europol, shërbimi i mesazheve u hoq nga autoritetet holandeze dhe franceze dhe veprimet vijuese u ekzekutuan nga homologët e tyre italianë, lituanezë dhe spanjollë”.

MATRIX, një shërbim mesazhesh i bërë nga kriminelët për kriminelët, u zbulua për herë të parë nga autoritetet holandeze në telefonin e një krimineli të dënuar për vrasjen e një gazetari holandez në vitin 2021. Një hetim në shkallë të gjerë për shërbimin e mesazheve filloi.

Shumë shpejt u bë e qartë se infrastruktura e kësaj platforme ishte teknikisht më komplekse se platformat e mëparshme si Sky Ecc dhe EncroChat. Themeluesit ishin të bindur se shërbimi ishte superior dhe më i sigurt se aplikacionet e mëparshme të përdorura nga kriminelët. Përdoruesit mund t’i bashkoheshin shërbimit vetëm nëse merrnin një ftesë. Infrastruktura për të ekzekutuar MATRIX përbëhej nga më shumë se 40 serverë në disa vende me serverë të rëndësishëm që gjenden në Francë dhe Gjermani.

Bashkëpunimi ndërmjet autoriteteve holandeze dhe franceze filloi nëpërmjet një EPH të ngritur në Eurojust. Duke përdorur teknologji inovative, autoritetet mundën të përgjonin shërbimin e mesazheve dhe të monitoronin aktivitetin në shërbim për tre muaj. Më shumë se 2.3 milionë mesazhe në 33 gjuhë u përgjuan dhe u deshifruan gjatë hetimit.

Mesazhet që u përgjuan lidhen me krime të rënda si trafiku ndërkombëtar i drogës, trafiku i armëve dhe pastrimi i parave.

Aksionet për rrëzimin e shërbimit dhe ndjekjen e kriminelëve të rëndë ndodhën më 3 dhjetor në katër vende. Në Francë, një i dyshuar u arrestua dhe shtëpia e tij u kontrollua. Në Spanjë, dy të dyshuar u arrestuan pas një urdhër-arresti evropian nga Holanda dhe gjashtë shtëpi u kontrolluan.

Gjashtë shtëpi u kontrolluan në Lituani. Serverët kryesorë në Francë dhe Gjermani u hoqën. Kriminelët që përdorin shërbimin e mesazheve njoftohen për përgjimin nga autoritetet përmes një faqeje spërkatëse. Nëpërmjet kërkesave ligjore, autoritetet tani do të jenë në gjendje të aksesojnë mesazhet për hetimet e tyre.

Hetimi ndërkufitar për MATRIX është një shembull i qartë i rëndësisë së bashkëpunimit ndërkombëtar për të luftuar krimin e rëndë të organizuar. Duke punuar së bashku në një EPH, autoritetet holandeze dhe franceze ishin në gjendje të shkëmbenin informacion dhe prova me shpejtësi dhe të kryenin veprime të përbashkëta. Për të mbështetur hetimet mbi aktivitetet e paligjshme të mundësuara nga kjo platformë komunikimi, një Task Forcë Operacionale (OTF) u krijua në Europol në qershor 2024 midis Holandës, Francës, Lituanisë, Italisë dhe Spanjës.

Kjo taskforcë luajti një rol kyç në monitorimin e aktivitetit kriminal në platformë. OTF i Europol-it do të ofrojë gjithashtu ndihmë me hetime të pavarura pasuese që rrjedhin nga inteligjenca e mbledhur gjatë fazës së drejtpërdrejtë të operacionit. Autoritetet gjermane e mbështetën operacionin me ekspertizën e tyre teknike. Autoritetet spanjolle kanë punuar me homologët e tyre francezë dhe holandezë që në fazat e hershme të hetimeve.

Peizazhi i komunikimit të koduar është bërë më i fragmentuar pas heqjes së disa shërbimeve si Sky Ecc, EncroChat, Exclu dhe Ghost. Kriminelët, në përgjigje të ndërprerjeve të shërbimeve të tyre të mesazheve, janë kthyer në një sërë mjetesh komunikimi më pak të krijuara ose të ndërtuara me porosi që ofrojnë shkallë të ndryshme sigurie dhe anonimiteti. Ndërsa peizazhi i ri i fragmentuar paraqet sfida për zbatimin e ligjit, heqja e kanaleve të komunikimit të vendosura, tregon se autoritetet janë në krye të teknologjive më të fundit që përdorin kriminelët”.