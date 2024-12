Fonseca shkund kuqezinjtë: Gabojmë rëndë po e vlerësuam Sassuolon si ekip i Serie B

Pas fitores kundër Empolit në kampionat, Milani përgatitet për sfidën në Kupën e Italisë. Në prag të ndeshjes kundër Sassuolos, trajneri i kuqezinjve, Paulo Fonseca, ka folur për “Milan TV”:

Edhe pse luan në Serie B, Sassuolo është një ekip që nuk duhet nënvlerësuar…

Është një skuadër që nuk e shoh si të Serie B, ka shumë lojtarë të nivelit të Serie A. Nuk është vetëm Berardi. Ata fituan 2-0 kundër Lecce në raundin e mëparshëm të kupës, janë një ekip i fortë dhe i kemi studiuar mirë. Iu kam thënë djemve që duhet të presin një ndeshje të vështirë kundër një ekipi të nivelit të Serie A.

A do të mendoni për ndeshjen me Atalantën të premten, kur të bëni zgjedhjet e formacionit?

Nëse nuk menaxhojmë mirë ekipin dhe lojtarët, mund të përballemi me probleme fizike. Pikërisht këtë gjë nuk e duam. Kam besim te të gjithë lojtarët e ekipit. Do të ketë disa ndryshime, por gjithmonë me objektivin për ta fituar ndeshjen.

Kundër Empolit u pa një ekip shumë i balancuar…

Jam i kënaqur, luajtëm një ndeshje të mirë, shumë të ekuilibruar. Krijuam shumë raste për gol, rikuperuam topin lart. Jemi në rrugën e duhur. Duhet të punojmë çdo ditë për t’u bërë më të fortë. Me tifozët në krahun tonë jemi edhe më të fortë.

Thiaw dhe Emerson Royal po tregojnë përmirësime të mëdha…

Jam dakord. Thiaw është në një moment të shkëlqyer, ndërsa Emerson në rritje. Ai erdhi vonë, pastaj Serie A është e ndryshme nga Premier League. Kishte pak kohë për t’u ambientuar, por ndeshjet e fundit treguan se është duke u përmirësuar gjithnjë e më shumë. Edhe tifozët e kanë kuptuar këtë. Lojtarët kanë nevojë për mbështetjen e tifozëve, është shumë e rëndësishme për ta.