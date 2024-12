Manchester City në krizë të thellë, Walker iu drejtohet tifozëve: Do ta kalojmë së bashku, do të luftojmë deri në fund

Kyle Walker, kapiteni i Manchester City, ka ndarë një mesazh të sinqertë me tifozët, në një nga momentet më të vështira që ka përjetuar skuadra e tij që prej emërimit të Guardiolës trajner. Kampionët e Anglisë ndodhen në një krizë rezultatesh, me 6 humbje dhe 1 barazim në 7 ndeshjet e fundit. Së fundi kanë pësuar një goditje të rëndë, pas humbjes 2-0 ndaj Liverpool-it në “Anfield”.

Kjo disfatë i ka çuar "citizens" në 11 pikë larg kreut, tashmë pas Chelsea dhe Arsenalit në renditjen e Premier League. Walker ka dashur të ngrejë moralin e tifozëve dhe t’i sigurojë për përpjekjet e skuadrës që të dalin nga kjo situatë:

"E dimë që performancat tona të fundit nuk janë në nivelin e standardeve që presim, jemi të vetëdijshëm se ka qenë një periudhë e vështirë. Por, ne i kemi kaluar sfida të tilla edhe më parë, së bashku, do ta bëjmë edhe këtë herë.

Është e rëndësishme që të qëndrojmë të bashkuar si një klub i vetëm, si Manchester City, në këtë moment të vështirë. Mbështetja juaj, qoftë në momentet e mira apo ato të vështira, ka vlerë të jashtëzakonshme për ne.

Kemi fituar tituj në ndeshjet e fundit të sezonit dhe kemi bërë histori me një kampionat 100-pikësh, duke thyer rekorde deri në momentin e fundit. Kemi dëshmuar disa herë se dimë të përballemi me sfidat, do ta bëjmë përsëri. Ju premtoj se do të luftojmë deri në fund".

Ky mesazh vjen në një moment kur Manchester City duhet të rikthehet sa më shpejt në rrugën e suksesit, për të shpëtuar një sezon që ka nisur me pritshmëri të mëdha. Walker dhe shokët e tij në ekip tani kanë një mision të qartë: të ringrihen dhe të rikthejnë besimin në fushë e në tribuna.