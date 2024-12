Harry Kane alarmon bavarezët, raporti mjekësor: Ka çarje muskuli në kofshën e djathtë

Bayern Munich rrezikon ta humbasë për një kohë të gjatë qendërsulmuesin e vet, anglezin Harry Kane. Ai u ndal në ndeshjen e madhe të së shtunës në Bundesliga, kundër Borussia Dortmund, pak para mbylljes së pjesës së parë. Për numrin 9 të kombëtares së “Tre Luanëve”, problemi mund të jetë serioz, duke kërkuar disa javë trajtim.

Së fundi, Bayern Munich publikoi një deklaratë mbi gjendjen fizike të tij, ku thuhej: "Harry Kane pësoi një çarje të vogël në fibrën muskulore, në pjesën e pasme të kofshës së djathtë, gjatë ndeshjes së Bundesliga-s kundër Borussia Dortmund. Ky është rezultati i një ekzaminimi nga departamenti mjekësor i FC Bayern. Kjo do të thotë se Bayernit fillimisht do t’i duhet të bëjë pa 31-vjeçarin Harry Kane".

Edhe trajneri i tij, Vincent Kompany, foli për këtë: "Harry tha se nuk është një dëmtim aq i rëndë, por do të duhet të bëjë disa kontrolle".

Të martën është ndeshja e Kupës së Gjermanisë kundër Bayer Leverkusen: "A do të jetë i gatshëm të martën? Do të jetë një ndeshje shumë e fortë. Nuk njoh shumë lojtarë që rikuperohen kaq shpejt, por do të shohim. Golat e shënuar nga Harry Kane janë të pazëvendësueshëm, por kemi besim tek e gjithë skuadra". Kane ka shënuar 19 gola në 12 ndeshje të Bundesliga-s këtë sezon.