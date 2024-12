‘Jemi të pikëlluar, djali i vogël po përballet me sfidën e autizmit’! Familja e Martin Canit kërkon ndihmë, hapet GoFundMe

Familja e Martin Canit, 14-vjeçarit që humbi jetën tragjikisht pas një sherri në shkollë, po kërkon ndihmë.

Ata kanë hapur në GoFundMe për këdo që dëshiron të kontribuojë. Shuma do të përdoret për kurimin e vëllait të vogël të Martinit, i cili po përballet me sfidat e tij me Autizmin.

“Familja Cani është me zemër të thyer për të ndarë humbjen e rëndë të djalit të tyre 14-vjeçar, Martin Cani, i cili humbi jetën tragjikisht në një akt dhune të pakuptimtë. Martin u qëllua për vdekje me thikë në një incident në shkollë që ka lënë familjen tonë të shkatërruar.

Martin ishte më shumë se një djalë dhe vëlla; ai ishte një fener shprese dhe gëzimi për të gjithë ata që e njihnin. Gjithashtu, Martin ishte një futbollist i ri i madh i aspiratës. Ai la pas një familje të pikëlluar, duke përfshirë vëllain e tij më të vogël Henry, i cili përballet me sfidat e tij me Autizmin.

Përveç përballjes me këtë pikëllim të paimagjinueshëm, ne po përballemi me sfida të rëndësishme në ofrimin e mbështetjes psikologjike dhe kujdesit të specializuar mjekësor për Henrin.

Ju lutemi që të ndani historinë tonë në Facebook dhe Instagram për të na ndihmuar të arrijmë të tjerët.

Ju faleminderit për mirësinë dhe dhembshurinë tuaj teksa ne e kalojmë këtë tragjedi. Florina dhe Angel Cani”, kanë shkruar ata.

Ka qenë tezja e Martin Canit njëkohësisht edhe nusja e xhaxhait, Aida Cani, që ka marrë nismën për këtë GoFundMe të kërkuar nga familja e vogëlushit që humbi jetën tragjikisht.